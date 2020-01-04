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Primeira-dama

Michelle Bolsonaro tem alta de hospital e retorna ao Alvorada

Michelle passou por três procedimentos estéticos, sendo dois na região do abdome e uma troca das próteses de silicone nos seios

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 16:21
Michelle Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
A primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu alta na manhã deste sábado (4) do hospital em Brasília em que estava internada após a realização, na última quinta-feira (2), de cirurgias estéticas. Ela retornou ao Palácio da Alvorada por volta das 11h30.

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Segundo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star e assinado pelo cirurgião plástico Régis de Souza Ramos Júnior, após os procedimentos a primeira-dama apresentou ótima evolução clínica.
Ontem (3), ao falar com jornalistas no saguão do hospital, o médico disse que Michelle estava caminhando, comendo de tudo e muito animada.
Michelle passou por três procedimentos estéticos, sendo dois na região do abdome e uma troca das próteses de silicone nos seios.
Na barriga, foram feitas correções de diástase (afastamento do músculo abdominal) e de uma hérnia umbilical, ocorrência comum em mulheres que passaram por gestações. Já a troca do silicone se deu porque as próteses tinham mais de 10 anos e geravam desconforto na primeira-dama.

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