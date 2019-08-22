Michelle Bolsonaro e Mourão ganham homenagens de deputados do ES

Michelle Bolsonaro e Hamilton Mourão Crédito: Montagem/Gazeta Online

governo Bolsonaro, o vice-presidente general Hamilton Mourão (PRTB) e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, poderão ser homenageados pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Enquanto Mourão poderá receber a comenda Ordem do Mérito Domingos Martins, no Grau Grã-Cruz, a Araújo foi concedido o título de cidadão espírito-santense. Título este, aliás, que também poderá chegar às mãos da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Membros do primeiro escalão do, o vice-presidente general(PRTB) e o ministro das Relações Exteriores,, poderão ser homenageados pela. Enquanto Mourão poderá receber a comenda, no Grau Grã-Cruz, a Araújo foi concedido o. Título este, aliás, que também poderá chegar às mãos da primeira-dama

Alexandre Xambinho (Rede), que protocolou o ofício para homenagear o general Mourão pretende entregar a comenda Domingos Martins nas mãos do vice-presidente já na próxima semana, quando ele fará uma visita ao Estado. As resoluções que autorizam a concessão das três homenagens foram promulgadas esta semana pela Mesa Diretora da Assembleia. O deputado(Rede), que protocolou o ofício para homenagear o general Mourão pretende entregar a comenda Domingos Martins nas mãos do vice-presidente já na próxima semana, quando ele fará uma visita ao Estado.

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A entrega, segundo sua assessoria, acontecerá no dia 29 de agosto na entrega do Prêmio Personalidade de Comércio Exterior do Espírito Santo, um evento realizado pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), no qual o vice-presidente será palestrante.

A primeira foi a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que esteve no Estado em maio. Se isso de fato acontecer, Mourão será o segundo membro do governo Bolsonaro a ser homenageado em terras capixabas.

A Ordem do Mérito Domingos Martins é a mais importante comenda da Assembleia, pois foi criada em 1984 para representar o Poder Legislativo. Ela é concedida a pessoas ou instituições que se destaquem no saber, na cultura e em serviços relevantes ao Estado.

Quanto aos outros dois homenageados, ainda não se sabe se e quando eles virão ao Estado para recebê-las.

Capitão Assumção (PSL) pretende ir a Brasília para convidar pessoalmente o ministro a vir ao Espírito Santo. De acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, Araújo ainda não foi comunicado sobre a honraria e, no momento, não há agenda marcada no Estado. Mas, quando for comunicado, a visita será avaliada. Autor do projeto de Decreto Legislativo que garantiu a Ernesto Araújo o título de cidadão espírito-santense,(PSL) pretende ir a Brasília para convidar pessoalmente o ministro a vir ao Espírito Santo. De acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, Araújo ainda não foi comunicado sobre a honraria e, no momento, não há agenda marcada no Estado. Mas, quando for comunicado, a visita será avaliada.

A homenagem, segundo Assumção, deve-se à afinidade do ministro com as políticas do presidente Jair Bolsonaro (PSL), do qual o deputado estadual é correligionário. Mas é também uma oportunidade de crescimento para o Estado, justifica o capitão.

“Ele está alinhado com o presidente. É também um entusiasta da política de Donald Trump e nós temos o mesmo guru, o Olavo de Carvalho”, elenca Assumção.

O deputado continua: “Como ele está movimentando muito a área econômica externa, nos Estados Unidos, Europa e outros mercados, nós devemos estar próximos a ele, já que a prioridade da nossa economia é a exportação de commodities”.

SERVIÇOS AO ESTADO

Danilo Bahiense (PSL), que quer homenagear Michelle Bolsonaro entende que a primeira-dama tem prestado relevantes serviços ao Estado. “Essa senhora é defensora das causas sociais. Através do esposo, tem auxiliado com recursos, inclusive com relação às cirurgias eletivas. Sei que ela defendeu essa causa ferrenhamente. Prestou relevantes serviços e pode prestar muitos outros”, pontua. Já o deputado(PSL), que quer homenagear Michelle Bolsonaro entende que a primeira-dama tem prestado relevantes serviços ao Estado. “Essa senhora é defensora das causas sociais. Através do esposo, tem auxiliado com recursos, inclusive com relação às cirurgias eletivas. Sei que ela defendeu essa causa ferrenhamente. Prestou relevantes serviços e pode prestar muitos outros”, pontua.

Erick Musso (PRB). Bahiense aguarda a Assembleia marcar a data para a entrega das honrarias para entrar em contato com assessoria de Michelle Bolsonaro para que ela venha ao Espírito Santo. No entanto, pondera que ela tem a opção de enviar um representante ou de receber o título em um outro lugar ou em um outro momento, no gabinete do presidente da Assembleia,(PRB).

A assessoria da Presidência da República não retornou o contato da reportagem.