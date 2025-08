Grave

MG: Preso rouba arma, mata policial que o escoltava e foge fardado de hospital

Ele tem passagens por sistema prisional mineiro desde 2018. Tráfico de drogas, furto, posse ilegal de arma e homicídio foram alguns dos crimes cometidos por ele, segundo a secretaria

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 09:14

Caso ocorreu em Minas. O suspeito não teve o nome divulgado Crédito: Reprodução/videomonitoramento

Um homem que estava sob custódia roubou a arma do policial que o escoltava, matou o agente com um tiro e fugiu fardado do hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. Homem "entrou em luta corporal" e roubou a arma do policial penal Euler Rocha, de 42 anos, que o escoltava. Depois disso, atirou e atingiu o agente. Apesar de ter recebido atendimento médico, Rocha não resistiu aos ferimentos e morreu.

Preso, de 24 anos, que não teve nome divulgado, estava internado desde o último dia 27. Informação é da Secretaria de Justiça de Minas. "Tão logo a situação foi identificada, a equipe assistencial acionou o protocolo de emergência com Código Azul, prestando imediato atendimento e todos os esforços de reanimação à vítima. Paralelamente, as forças de segurança foram acionadas, e a instituição colaborou integralmente com os órgãos competentes", disse o Hospital Luxemburgo, em nota à imprensa.>

Após matar o policial, o homem vestiu a farda e saiu do hospital. Imagens do sistema de monitoramento da unidade mostram que ele saiu tranquilamente do prédio, de boné e mochila, sem ser incomodado, antes do sol nascer. Conforme a Secretaria de Justiça, ele "foi capturado em seguida pela Polícia Militar".

Ele tem passagens por sistema prisional mineiro desde 2018. Tráfico de drogas, furto, posse ilegal de arma e homicídio foram alguns dos crimes cometidos por ele, segundo a secretaria. No último dia 14, ele havia sido admitido na Penitenciária José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

Rocha era policial penal desde 2009. Em nota, o sindicato da categoria em Minas Gerais informou que está acompanhando os desdobramentos da ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas.>

