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Projeto de lei

Maia: sociedade recusa fake news, mas quer liberdade de expressão

Presidente da Câmara voltou a defender o projeto da 'Lei das Fake News' e disse que parlamentares trabalham em texto de consenso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:05

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:05

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender o projeto de lei contra fake news e disse que parlamentares vão trabalhar entre esta quinta (04), e sexta-feira (05) para construir um texto de consenso a ser apresentado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no fim de semana.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus
"A sociedade não aguenta mais ser enganada", afirmou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
"Todo projeto tem risco de veto e, com risco de veto, é importante que Câmara e Senado estejam trabalhando de forma harmônica. A sociedade não quer mais fake news, mas quer liberdade para divulgar suas informações verdadeiras. A gente tem que saber separar os limites", disse Maia nesta quinta-feira.

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"A sociedade não aguenta mais ser enganada por alguns que insistem em construir uma fábrica, uma indústria, uma usina de fake news para difamar a imagem de terceiros", completou o presidente da Câmara.

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