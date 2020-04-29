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Coronavírus

Maia sobre Bolsonaro: 'Nenhum governante vai minimizar perda de vidas'

Presidente da Câmara evitou polêmica ao ser questionado sobre fala de Bolsonaro a respeito do número de mortes por Covid-19 no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 16:10

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 16:10

Ao ser questionado sobre a resposta de Jair Bolsonaro à escalada de vítimas da Covid-19 no Brasil, o presidente da CâmaraRodrigo Maia (DEM-RJ), evitou criar polêmicas. "É claro que uma frase mal colocada acaba gerando algum tipo de polêmica. Mas eu não tenho dúvida que nenhum governante, de forma nenhuma vai minimizar ou tratar com desdém a perda de vida de brasileiros, em nenhum caso e, principalmente, nessa crise do coronavírus", disse nesta quarta-feira (29).
Rodrigo Maia durante entrevista coletiva na Câmara
Rodrigo Maia durante entrevista coletiva na Câmara: "É claro que uma frase mal colocada acaba gerando algum tipo de polêmica" Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Bolsonaro afirmou na terça-feira, 28, que lamenta, mas não tem o que fazer em relação ao recorde de mortes no Brasil, que ultrapassou a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus. "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", disse Bolsonaro, em referência a seu segundo nome.
Maia sugeriu ainda que a Câmara dos Deputados faça um grande debate sobre as questões relacionadas ao coronavírus, principalmente, sobre isolamento, em uma sessão virtual. "O Parlamento é um ambiente de debate. Trazendo cientistas, secretários, prefeitos, governadores", disse.

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