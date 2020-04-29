Maia sobre Bolsonaro: 'Nenhum governante vai minimizar perda de vidas'

Bolsonaro afirmou na terça-feira, 28, que lamenta, mas não tem o que fazer em relação ao recorde de mortes no Brasil, que ultrapassou a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus. "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", disse Bolsonaro, em referência a seu segundo nome.