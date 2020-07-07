Maia diz que fará exame para saber se tem anticorpos para Covid-19

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira (7) que fará exame de sangue para saber se já foi contaminado com a covid-19 e se já desenvolveu anticorpos contra o novo vírus. "Vou fazer o exame de sangue para ver se tenho os anticorpos porque na verdade já está no sexto dia em que eu estive com ele (o presidente Jair Bolsonaro). Acho que já é o prazo que, se eu tivesse sido contaminado por ele, pelo prazo, são até cinco dias, já teria sido contaminado", afirmou Maia.

Maia falou que já tinha tentado fazer o teste na semana passada, mas que deu errado. "Eu tentei fazer o exame semana passada, mas o enfermeiro errou no primeiro braço, errou no segundo e eu tenho de admitir que fiquei com medo e deixei pra próxima semana", disse.

Para o parlamentar, a doença de Bolsonaro não deve atrapalhar as tramitações políticas. "O presidente parece estar bem e certamente do Palácio da Alvorada ele continua trabalhando", disse Maia sobre o presidente - que disse hoje estar com a doença.

FAKE NEWS

Rodrigo Maia disse, ainda, que dará preferência a um deputado que ainda não relatou nenhuma proposta este ano para a relatoria do projeto sobre fake news, já aprovado no Senado. "Ainda não (escolhi relator). Deputados estão construindo o texto. Queremos escolher um deputado que não tenha relatado nenhuma matéria este ano ainda", disse.