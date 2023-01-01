Lula diz que pandemia foi genocídio e que responsabilidades serão apuradas

"Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei", afirmou. "Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos, frente a adversários inspirados no fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia."

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão solene do Congresso Nacional destinada a dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República. Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa. Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado

Com elogios à competência do Sistema Único de Saúde , o petista destacou que houve um "paradoxo" durante a pandemia, que pode ser explicado pela condução do governo federal no período. "Em nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil, um dos países mais preparados para enfrentar emergências sanitárias, graças à competência do nosso Sistema Único de Saúde. Esse paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes", afirmou.

Ao longo de quase três anos de pandemia, 694 mil brasileiros morreram durante a gestão de Jair Bolsonaro.