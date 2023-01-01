Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quem é a estilista que fez looks de Janja na posse e no casamento com Lula
Destaque no Brasil

Quem é a estilista que fez looks de Janja na posse e no casamento com Lula

Dentre as famosas que Helô Rocha vestiu estão a apresentadora Sabrina Sato, as cantoras Liniker e Ivete Sangalo, além da atriz Isis Valverde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 18:47

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 18:47

A estilista Helô Rocha, um dos destaques da moda nacional, reeditou sua parceria com a primeira-dama Rosângela Lula da Silva na posse de Lula (PT) neste domingo (1º).
Lula e Janja em dia de cerimônia de posse, em Brasília
Lula e Janja em dia de cerimônia de posse, em Brasília Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Em maio de 2022, Rocha criou um vestido de noiva para Janja. Era uma peça longa, off-white, bordada em seda por costureiras de Timbaúba dos Batistas, do Rio Grande do Norte. Agora, com as mesmas bordadeiras, a estilista elaborou um terno bege com adornos na cor marrom, que Janja usou no durante a cerimônia em Brasília.
Helô Rocha, 42, nasceu em Porto Alegre, mas foi criada no nordeste, em Natal (RN). Seu tio-avô é Nevaldo Rocha, que criou a varejista de moda Riachuelo.
A estilista estudou moda em São Paulo, na faculdade Santa Marcelina. Logo depois, sua marca Têca, foi bem recebida na indústria. Dentre as famosas que Rocha vestiu estão a apresentadora Sabrina Sato, as cantoras Liniker e Ivete Sangalo, além da atriz Isis Valverde.
Diferentes coleções da estilista ganharam as passarelas da São Paulo Fashion Week.
No domingo pela manhã, Helô Rocha estava em um avião a caminho de Brasília. Ela postou um vídeo nas redes sociais onde os passageiros cantavam em apoio ao presidente Lula, que foi empossado neste domingo.

Veja Também

Janja pula e Lula pede cuidado na comemoração da vitória; vídeo

Lula chora em discurso e promete combate à fome e desigualdade

Lula recebe faixa de criança, indígena, negro, mulher, operário e pessoa com deficiência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Lula PT Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados