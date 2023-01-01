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Discurso de posse

Lula: "Dizíamos ditadura nunca mais. Hoje dizemos democracia para sempre"

Durante solenidade de posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ainda que será preciso  reconstruir em bases sólidas a democracia no Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jan 2023 às 17:54

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 17:54

Em um discurso crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sem citá-lo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu durante solenidade de posse o Estado Democrático de Direito e citou a expressão surgida no fim do regime militar, que dizia "ditadura nunca mais".
"Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!", disse Lula após ser empossado como 39º presidente da República.
Lula foi recebido por parlamentares durante cerimônia de posse em Brasília
Lula foi recebido por parlamentares durante cerimônia de posse em Brasília Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
"Para confirmar estas palavras, teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso País. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantir a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição", emendou.
Lula criticou políticas públicas aprovadas durante o governo Bolsonaro e, ao prometer a revogação dos decretos de armas, ele afirmou que o Brasil precisa de segurança, livros e educação.

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