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Direitos iguais

Lei que libera laqueadura e vasectomia sem aval do cônjuge começa a valer

Texto também reduz idade mínima para procedimento e autoriza laqueadura durante parto

Publicado em 03 de Março de 2023 às 09:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2023 às 09:43
SÃO PAULO - A lei que libera a realização de laqueadura e vasectomia, dois procedimentos de esterilização, sem a necessidade de aval do cônjuge começou a valer nesta quinta-feira (2).
Embora também dirigida aos homens, a regra anterior era especialmente criticada no que diz respeito aos direitos reprodutivos das mulheres.
A alteração foi feita na lei 9.263 de 1996, que regula o planejamento familiar. A norma ditava que, em relações conjugais, a prática de cirurgias de esterilização só poderia ser realizada com o consentimento do cônjuge.
Lei que dispensa aval do cônjuge para realização de laqueadura e vasectomia entra em vigor
A laqueadura é um metódo anticoncepcional praticamente irreversível Crédito: Shutterstock
Em 2022, contudo, a norma passou por alterações. O trâmite começou em 2014, com um projeto de lei da então deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC). O texto passou pela Câmara e pelo Senado e foi sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) em setembro, com a criação da lei 14.443.
O novo regulamento modifica aquele de 1996, indicando que não é necessário mais haver a autorização de um dos cônjuges para a realização da laqueadura ou vasectomia.
Outra mudança na nova lei é a idade mínima para realização de um procedimento cirúrgico de esterilização. No texto de 1996, era obrigatório que a pessoa tivesse no mínimo com 25 anos ou já tivesse dois filhos vivos para fazer a cirurgia. No novo texto, a idade mínima cai para 21 anos.
O trecho que fala da necessidade de ter dois filhos vivos se manteve na nova legislação — vale ressaltar que este é um ponto alternativo à idade mínima, ou seja, se uma pessoa tiver dois filhos vivos aos 19 anos de idade, ela já está apta para passar pelo procedimento de esterilização.
Uma terceira alteração diz respeito ao momento da realização da cirurgia.
No texto original, a esterilização não poderia ser feita durante um parto ou aborto. Agora, o procedimento pode ocorrer durante o nascimento de um bebê, desde que a mulher indique o interesse pela laqueadura com no mínimo 60 dias de antecedência.

Entenda os procedimentos

LAQUEADURA
  • É o método cirúrgico nas trompas que impede o espermatozoide de chegar até o ovário, aplicado em mulheres para impossibilitar a gravidez. Pode ser realizada via cirurgia abdominal, via região da cicatriz umbilical, via vaginal ou por videolaparoscopia.
VASECTOMIA  
  • Realizada em homens, tem a função de provocar a esterilidade, e funciona como um rompimento nos ductos ligados aos testículos, que servem como caminho dos espermatozoides no momento da ejaculação. A cirurgia não afeta a produção do hormônio masculino, a ereção ou desempenho sexual.   
  • Os procedimentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde- SUS, e os interessados devem entrar na fila para dar início ao processo.

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