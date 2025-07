Mistério

Menina de 9 anos morre depois de comer bolo e pão de queijo em MG

Uma menina de 9 anos morreu na última quarta-feira (23), em São Francisco, no norte de Minas Gerais, depois de comer bolos e pão de queijo

Uma menina de 9 anos morreu nesta quarta-feira (23), em São Francisco, no norte de Minas Gerais, depois de comer bolos e pão de queijo. À polícia, avó da criança disse que fez um bolo para o café da tarde. Ela contou também que um tio da criança passou na casa dela — onde a menina estava com sua irmã mais velha, de 11 anos — e deixou uma sacola com outro bolo e pães de queijo. Tudo foi servido pela avó na refeição. Além da menina, a própria avó e a irmã ingeriram os três alimentos.

