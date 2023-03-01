Endometriose: 5 dicas que ajudam a lidar com as dores

A doença afeta muitas mulheres que sofrem com cólicas Crédito: Shutterstock

Endometriose é uma doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta muitas mulheres (cerca de 10 a 15%), que sofrem com cólicas fortes, dores durante a relação sexual e outros sintomas, que inclusive podem levar à infertilidade. Este mês é todo dedicado à campanha “Março Amarelo”, focado na conscientização da endometriose. "É uma doença benigna, inflamatória e crônica caracterizada pela presença do endométrio (tecido que reveste o interior do útero) fora do útero, ou seja, em outros órgãos da pelve como as trompas, os ovários, os intestinos e a bexiga", diz o ginecologista Ronney Vianna Guimarães.

A ginecologista Eloisa Leite Gonçalves, do Vitória Apart Hospital, conta que entre os sintomas mais frequentes da endometriose estão as cólicas menstruais fortes que evoluem de intensidade com o aumento da doença. "Cólicas intestinais no período menstrual, podendo ter sangue nas fezes e presença de sangue na urina, precisam ser investigados", diz a médica.

Ronney Vianna Guimarães diz que a dor durante as relações sexuais ou cólica menstrual que duram mais que dois dias, que não melhoram com uso de medicações e que atrapalham a qualidade de vida precisam ser investigadas.

"A infertilidade geralmente é causada devido à aderências (“processo cicatricial) decorrentes da inflamação causada pela doença que afetam as tubas uterinas (estrutura onde o óvulo e os espermatozoides se encontram acontecendo a fecundação), um outro fator é que o processo inflamatório interfere na qualidade dos óvulos, diminuindo sua capacidade de ser fertilizado"

DIAGÓSTICO PODE DEMORAR ATÉ 10 ANOS

Apesar da alta incidência, a endometriose pode demorar de 7 a 10 anos para ser diagnosticada. A ginecologista Larissa Galvão, especializada em diagnóstico por imagem da endometriose, diz que a descoberta tardia ocorre, em boa parte das vezes, porque os sintomas são ignorados. “Muitas mulheres pensam que sentir cólicas fortes é normal, em outros casos a paciente passa por vários médicos antes de descobrir a doença. Por isso, é importante ir a um especialista para ouvir todas as queixas e orientar a paciente a fazer todos os exames necessários”, explicou.

O outro agravante é que essa condição é também uma das causas da infertilidade feminina. A médica ressaltou que, quanto antes essa enfermidade for diagnosticada, melhores serão os resultados dos tratamentos. “Apesar da endometriose não ter cura, existem tratamentos eficazes que ajudam a melhorar os sintomas e a qualidade de vida. Mas é muito importante que a doença seja diagnosticada no início, pois o prognóstico é melhor”.

A médica explicou que a investigação da endometriose começa com o exame clínico feito pelo ginecologista a partir das queixas relatadas pela paciente, mas há outros procedimentos que ajudam a detectar a doença.

"Entre os exames destaca-se o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, exame considerado de primeira linha, capaz de detectar lesões no peritônio, vagina, ovários, bexiga, ureter e intestino"

O tratamento varia de acordo com cada caso e a gravidade da doença, podendo ser cirúrgico ou conservador, com mudança do estilo de vida, prática de exercício físico, dieta adequada e medicamentos.

A médica Eloisa Leite Gonçalves diz que é uma doença crônica que tende a regredir espontaneamente com a menopausa. "Temos controle com uso de hormônios e dependendo do grau da endometriose precisa ser abordada cirurgicamente com médico especialista", diz.

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