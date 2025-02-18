Ladrão chuta e morde dedo de mulher de 67 anos para roubar aliança

Mulher foi mordida e agredida durante assalto em São paulo Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

Uma mulher de 67 anos foi agredida com chutes e mordida por assaltantes durante uma tentativa de roubo na madrugada de sábado (15), na avenida Doutor Francisco de Paula Vicente, no bairro Continental, zona oeste de São Paulo. Um dos criminosos mordeu o dedo da vítima para tentar arrancar a aliança, após constatar que a mulher não estava com celular ou dinheiro.

Ela corria na avenida, às 4h45, quando foi abordada pelos assaltantes, que ocupavam uma moto. Uma câmera de segurança registrou as cenas de violência. Os ladrões passaram de moto no momento em que a vítima praticava exercícios físicos e pararam para assaltá-la. A mulher pediu socorro várias vezes e chegou a correr para tentar escapar da dupla.

Os dois perseguiram a vítima e insistiram na retirada da aliança. "Dá a aliança, dá a aliança", disse um deles. "Ela não sai, ela não sai", respondeu a vítima. "Eu vou tentar tirar, eu vou tentar", repetiu. Ela fez mais uma tentativa de escapar dos dois homens, quando foi derrubada no chão e recebeu sete chutes em várias partes do corpo, caída e imobilizada pelo outro homem. Enquanto era agredida, a mulher tentava explicar que a aliança estava presa no dedo.

O homem que deu os sete chutes chegou a subir na moto para fugir, mas voltou para agredir mais uma vez a vítima. Ele e o comparsa estavam sem capacete e escaparam, sem a aliança, aparentemente ao perceber a presença de um segurança na rua. No vídeo é possível ouvir um apito. Após sofrer as agressões, a mulher levantou em busca de socorro. Os criminosos ainda não foram localizados pela polícia.

A jornalista e apresentadora Silvia Poppovic, 70, sofreu uma agressão parecida em abril de 2024, enquanto percorria sozinha um trajeto de poucos metros até o prédio onde mora, após almoçar no apartamento de um amigo, em Higienópolis, bairro de alta renda da região central da capital.