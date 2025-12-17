Alerta

H3N2: Brasil registra caso de gripe K, aponta Ministério da Saúde

Vírus é variante da influenza A em circulação na América do Norte, Europa e Ásia. OMS emitiu um alerta para o aumento da circulação do subtipo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:29

O Ministério da Saúde identificou no Brasil um caso do subclado K da Influenza A (H3N2), chamado de gripe K, segundo informe de vigilância das síndromes gripais, divulgado em 12 de dezembro.

A variante foi identificada em amostras do estado do Pará e está em circulação na América do Norte, Europa e Ásia.

ecomendação da OMS é manter a vacinação contra o vírus influenza Crédito: Shutterstock

A pasta ressaltou que o aumento da circulação da Influenza A H3 sazonal no Brasil foi anterior à identificação do subclado K.

Em outubro, a OMS (Organização Mundial da Saúde) emitiu um alerta para o aumento da circulação do vírus da influenza em nível global desde outubro. A maioria dos casos diz respeito ao subclado K (J.2.4.1) da influenza A (H3N2), variante que vem sendo chamada de "gripe K".

Segundo a organização, o crescimento coincide com o início do inverno no hemisfério norte e com a elevação das infecções respiratórias agudas causadas por vírus típicos da época.

Devido a esse aumento, a temporada de gripe sazonal pode chegar mais cedo ao hemisfério sul e portanto ao Brasil em 2026, de acordo com alerta disparado pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde). O pico de circulação dos vírus ocorre geralmente entre junho e agosto por aqui.

A OMS afirma que, em comparação com outras cepas em circulação, os dados epidemiológicos atuais não indicam aumento na gravidade da doença, embora o subtipo represente uma evolução dos vírus influenza A. De toda forma, as temporadas dominadas pelo subtipo A (H3N2) costumam estar associadas a maior gravidade, especialmente entre idosos.

PRINCIPAIS SINTOMAS

Os principais sintomas da gripe K são os mesmos de uma gripe comum:

Febre alta (acima de 38°C)

Calafrios



Dor de cabeça



Dores musculares e nas articulações



Cansaço intenso e prostração



Tosse seca



Dor de garganta



Coriza ou nariz entupido



Mal-estar geral



Segundo o Ministério da Saúde, o quadro pode variar de acordo com a idade.

Crianças: A temperatura corporal pode ficar muito alta e é possível encontrar "caroços" no pescoço (linfonodos); o paciente também pode apresentar problemas nos pulmões, como bronquite ou bronquiolite, e sintomas gastrointestinais.

Idosos: Quase sempre apresenta febre, às vezes sem outros sintomas; geralmente a temperatura não atinge níveis tão altos.

