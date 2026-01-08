Home
>
Brasil
>
Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente

Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente

Agora são 564 casos descartados, incluindo o da jovem; as análises começaram na segunda-feira (5), após boletim médico apontar intoxicação por metanol como possível causa da morte

LUIS EDUARDO DE SOUSA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:58

A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo descartou que a morte da adolescente de 15 anos em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, tenha sido causada por intoxicação por metanol. Segundo a pasta, agora são 564 casos descartados, incluindo o da jovem. As análises começaram na segunda-feira (5), após boletim médico apontar intoxicação por metanol como possível causa da morte. O registro do hospital também apontava insuficiência renal, um sintoma característico da ingestão da substância. Questionado, o Estado não informou a causa da morte. A jovem foi sepultada na terça-feira (6), no cemitério Saudade, em São Miguel, também na zona leste.

Recomendado para você

Agora são 564 casos descartados, incluindo o da jovem; as análises começaram na segunda-feira (5), após boletim médico apontar intoxicação por metanol como possível causa da morte

Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente

Dois secretários já sinalizaram que também devem sair da pasta juntamente com o ministro

Lewandowski avisa a Lula que deixa Ministério da Justiça na sexta-feira (9)

Petistas querem manter assunto em alta na tentativa de aglutinar eleitorado que rejeita Bolsonaro; presidente já anunciou que não vai sancionar lei que beneficiaria condenados por trama golpista

PL da Dosimetria: Planalto deve deixar para partido da base ida ao STF contra derrubada de veto de Lula

A adolescente morreu no último sábado (3), após ser internada um dia antes. Ela havia consumido bebidas alcoólicas na madrugada do dia 1º com uma amiga, com quem saiu após a virada do ano. Segundo a mãe relatou à polícia, a jovem chegou em casa pela manhã passando mal. O caso segue em investigação pelo 54º DP (Cidade Tiradentes).

Até esta quinta (8), o estado de São Paulo contabiliza 51 casos confirmados de intoxicação por metanol, com 11 óbitos. Os mortos são quatro homens da capital; uma mulher e um homem de São Bernardo do Campo; dois homens e uma mulher de Osasco; um homem de Jundiaí e um homem de Sorocaba. Segundo a pasta, quatro mortes seguem sob investigação: um em Guariba, um em São José dos Campos e dois em Cajamar.

Leia mais

Imagem - Bahia descarta novos casos de metanol após intoxicação e morte em Ribeira do Pombal

Bahia descarta novos casos de metanol após intoxicação e morte em Ribeira do Pombal

Imagem - Como Itália superou 'escândalo do vinho' adulterado com metanol e revolucionou mercado do país

Como Itália superou 'escândalo do vinho' adulterado com metanol e revolucionou mercado do país

Imagem - Pesquisadores desenvolvem canudo que detecta metanol em bebidas adulteradas

Pesquisadores desenvolvem canudo que detecta metanol em bebidas adulteradas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais