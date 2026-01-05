Home
>
Brasil
>
Bahia descarta novos casos de metanol após intoxicação e morte em Ribeira do Pombal

Segundo o governo baiano, além dos sete casos confirmados na mesma cidade, oito eram considerados suspeitos no estado, mas todos foram descartados após investigação

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:32

Agentes da vigilância sanitária de Ribeira do Pombal, na Bahia, fiscalizam venda de bebida após casos de metanol na cidade
Fiscalização da Vigilância Sanitária após casos de intoxicação na Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ribeira do Pombal

A secretaria estadual de Saúde da Bahia anunciou nesta segunda-feira (5) que não há casos novos de intoxicação por metanol no estado, após a confirmação de sete pessoas intoxicadas na cidade de Ribeira do Pombal, a 278 km de Salvador. Uma delas, um homem de 31 anos, morreu na sexta-feira (2). Segundo o governo baiano, além dos sete casos confirmados na mesma cidade, oito eram considerados suspeitos no estado, mas todos foram descartados após investigação.

Em Ribeira do Pombal, a venda de bebidas alcoólicas destiladas volta a ser permitida nesta segunda, após proibição da prefeitura. O município havia proibido a venda e o consumo das bebidas no período entre 31 de dezembro e 5 de janeiro. O decreto valia para bares, restaurantes, eventos públicos e privados e comércio ambulante.

O Ministério da Saúde enviou na virada do ano 100 unidades de fomepizol à Bahia. A substância é utilizada em casos de intoxicação e o tratamento ocorre com quatro ou cinco unidades do medicamento a cada paciente, a depender do peso. Outra possibilidade de antídoto para o metanol é o etanol.

Das sete pessoas contaminadas, seis eram mulheres e participavam de uma festa de noivado. O grupo teve sintomas semelhantes após consumir bebida alcoólica, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva. Das seis vítimas sobreviventes, quatro tiveram alta hospitalar, e duas seguem internadas no Instituto Couto Maia, em Salvador.

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível. Os registros de intoxicação por metanol, que causaram mortes e danos graves à saúde, como cegueira, aconteceram a partir de agosto em diferentes estados do Brasil. Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas -como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental- exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.

