General do Exército é novo número dois do Ministério da Saúde

O general Eduardo Pazuello, novo secretário-executivo do Ministério da Saúde Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O general do Exércio Eduardo Pazuello foi anunciado nesta quarta-feira (22) como novo secretário-executivo do Ministério da Saúde. É o número dois da pasta, agora chefiada por Nelson Teich

Apesar de a nomeação de Pazulello ter sido anunciada pelo novo ministro, em coletiva de imprensa, o general falou antes com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que já havia dito que iria interferir na formação do segundo escalão do ministério.

Em entrevista à colunista Bela Megale, de "O Globo", o general disse que fica no cargo como integrante de uma equipe de transição, até que Teich monte o próprio time. Bolsonaro demitiu o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à pandemia do novo coronavírus

"ESTAVA COMANDANDO TROPA ATÉ ONTEM"

Mandetta defende o isolamento social para combater o vírus. Bolsonaro é contrário por temer efeitos na economia, ainda que isso represente mais riscos à saúde pública. "É um risco que eu corro", já afirmou o presidente

Questionado pela colunista sobre sua posição em relação ao isolamento, Pazuello desconversou: Não tenho esse processo decisório comigo, nem a visão do todo, estava comandando tropa até ontem.

QUEM É ELE

O novo secretário-executivo nasceu no Rio de Janeiro, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1984. Bolsonaro também se formou na instituição.

Na academia, fez cursos de operações na selva, paraquedista e aperfeiçoamento de oficiais.

General de Divisão desde 2018, Pazuello atuou como coordenador operacional da Força-Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida, responsável pelos trabalhos relacionados aos cidadãos venezuelanos que chegaram ao Brasil por Roraima, fugindo na crise no país vizinho.