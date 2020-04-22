Collor dá recado a Bolsonaro: Já vi esse filme e não é bom

Hoje senador, Fernando Collor sofreu impeachment em 1992, quando era presidente da República Crédito: Geraldo Magela/Senado

O senador Fernando Collor (Pros-AL) lamentou a divisão entre pessoas, pediu a reunificação do país e mandou um recado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmando que já viu esse filme e não é bom.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (22) em sua conta no Twitter. Collor fez referência ao impeachment que sofreu em 1992, quando era presidente da República. Aliados de Bolsonaro têm dito que o Congresso está armando uma suposta trama para tirá-lo do poder.

Cabe ao presidente da República reunificar o país. Mas o que estamos vendo é a divisão entre pessoas, famílias e amigos. Isso é muito ruim. O problema é grave e de consequências imprevisíveis. Experiência não se transfere; se transmite. Eu já vi esse filme e não foi bom, escreveu o senador alagoano.

Cabe ao presidente da República reunificar o Pais. Mas o que estamos vendo é a divisão entre pessoas, famílias e amigos. Isso é muito ruim. O problema é grave e de consequências imprevisíveis. Experiência não se transfere; se transmite. Eu já vi esse filme e não foi bom. — Fernando Collor (@Collor) April 22, 2020

Collor estava em seu terceiro ano de mandato presidencial quando foi acusado de articular um esquema de corrupção dentro do governo envolvendo tráfico de influência, loteamento de cargos públicos e cobrança de propina.