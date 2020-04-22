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Crise

Collor dá recado a Bolsonaro: Já vi esse filme e não é bom

Hoje senador por Alagoas, ex-presidente da República sofreu impeachment em 1992
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:54

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:54

Senador Fernando Collor
Hoje senador, Fernando Collor sofreu impeachment em 1992, quando era presidente da República Crédito: Geraldo Magela/Senado
O senador Fernando Collor (Pros-AL) lamentou a divisão entre pessoas, pediu a reunificação do país e mandou um recado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmando que já viu esse filme e não é bom.
A declaração foi dada nesta quarta-feira (22) em sua conta no Twitter. Collor fez referência ao impeachment que sofreu em 1992, quando era presidente da República. Aliados de Bolsonaro têm dito que o Congresso está armando uma suposta trama para tirá-lo do poder.
Cabe ao presidente da República reunificar o país. Mas o que estamos vendo é a divisão entre pessoas, famílias e amigos. Isso é muito ruim. O problema é grave e de consequências imprevisíveis. Experiência não se transfere; se transmite. Eu já vi esse filme e não foi bom, escreveu o senador alagoano.
Collor estava em seu terceiro ano de mandato presidencial quando foi acusado de articular um esquema de corrupção dentro do governo envolvendo tráfico de influência, loteamento de cargos públicos e cobrança de propina.
Em abril de 2014, 22 anos depois do impeachment, foi absolvido no último processo que respondia no Supremo Tribunal Federal (STF) por acusações da época que era presidente. É senador pelo Estado de Alagoas desde 2007. Dois dos crimes dos quais ele foi acusado (falsidade ideológica e corrupção passiva), no entanto, já estavam prescritos.

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