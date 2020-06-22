Flávio Bolsonaro confirma no Twitter que Frederick Wassef deixou sua causa

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou o Twitter na noite deste domingo (21), para confirmar a decisão de seu advogado Frederick Wassef de deixar o caso, que investiga um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. "Por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao Presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado", escreveu na rede social.
Pouco antes, Wassef contou em entrevista à CNN que ligou neste domingo (21) para Flávio Bolsonaro para falar de sua decisão de deixar o caso e, apesar de o senador relutar e pedir para que ele continue, resolveu abandonar a causa e amanhã será anunciado um novo advogado. "Fiz um telefonema ao senador e disse que estou sendo usado pelos inimigos da pátria, os inimigos do Brasil. Estão fazendo um massacre midiático contra minha pessoa para atingir o presidente."
"A lealdade e a competência do advogado Frederick Wassef são ímpares e insubstituíveis", escreveu o senador em seu Twitter.