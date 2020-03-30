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Covid-19

Fernando de Noronha transforma auditório de escola em hospital de campanha

Seis leitos vão ser instalados numa área de 132 metros quadrados, onde funcionava o auditório do colégio.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 16:26

Publicado em 30 de Março de 2020 às 16:26

Coronavírus - Hospital
Coronavírus - Hospital Crédito: Pixabay
Um hospital de campanha para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus começou a ser montado no sábado (28) em uma escola pública do arquipélago de Fernando de Noronha (PE).
Seis leitos vão ser instalados numa área de 132 metros quadrados, onde funcionava o auditório do colégio.
"Vamos atender pacientes suspeitos de contágio por coronavírus. É uma medida preventiva e muito salutar, pois sabemos que o número de leitos do hospital São Lucas é pequeno", disse Artur Gusmão, diretor de Infraestrutura e Obras de Fernando de Noronha.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O governo de Pernambuco confirmou na tarde da última sexta-feira (27) o primeiro caso de coronavírus na ilha.

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A SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) informou que se trata de um homem de 48 anos. Ele está em isolamento no alojamento da empresa em que trabalha.
As 11 pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas e foram colocadas em quarentena em quartos isolados.
O aeroporto de Fernando de Noronha está fechado para visitantes desde o dia 21 de março.
Pernambuco tem confirmados 73 casos de coronavírus e cinco óbitos.

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