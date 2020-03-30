Fernando de Noronha transforma auditório de escola em hospital de campanha

Coronavírus - Hospital Crédito: Pixabay

Um hospital de campanha para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus começou a ser montado no sábado (28) em uma escola pública do arquipélago de Fernando de Noronha (PE).

Seis leitos vão ser instalados numa área de 132 metros quadrados, onde funcionava o auditório do colégio.

"Vamos atender pacientes suspeitos de contágio por coronavírus. É uma medida preventiva e muito salutar, pois sabemos que o número de leitos do hospital São Lucas é pequeno", disse Artur Gusmão, diretor de Infraestrutura e Obras de Fernando de Noronha.

O governo de Pernambuco confirmou na tarde da última sexta-feira (27) o primeiro caso de coronavírus na ilha.

A SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) informou que se trata de um homem de 48 anos. Ele está em isolamento no alojamento da empresa em que trabalha.

As 11 pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas e foram colocadas em quarentena em quartos isolados.

O aeroporto de Fernando de Noronha está fechado para visitantes desde o dia 21 de março.