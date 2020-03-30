Minas Gerais confirma primeira morte por coronavírus no estado

Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus no estado, no boletim divulgado nesta segunda-feira (30).

A paciente era uma mulher de 82 anos, que vivia em Belo Horizonte e morreu neste domingo (29). Ela estava internada no Hospital Biocor, em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira, desde o dia 21 de março, com febre, tosse e desconforto respiratório.

Ainda segundo o governo de Minas, a mulher apresentava comorbidades como doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica. Ela estava na UTI desde o dia 23.