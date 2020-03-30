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Covid-19

Minas Gerais confirma primeira morte por coronavírus no estado

A vítima apresentava comorbidades como doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica

Publicado em 30 de Março de 2020 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 12:13
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus no estado, no boletim divulgado nesta segunda-feira (30).
A paciente era uma mulher de 82 anos, que vivia em Belo Horizonte e morreu neste domingo (29). Ela estava internada no Hospital Biocor, em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira, desde o dia 21 de março, com febre, tosse e desconforto respiratório.
Ainda segundo o governo de Minas, a mulher apresentava comorbidades como doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica. Ela estava na UTI desde o dia 23.
Minas Gerais tem 261 casos confirmados do novo coronavírus e mais de 29 mil em investigação. O estado também investiga outras 23 mortes por suspeita de infecção, segundo o boletim desta segunda.

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