'Eu pedi para ele não desistir de nós', diz Michelle Bolsonaro sobre a prisão do marido

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:52
A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais do PL Mulher do Ceará dizendo que pediu para Jair Bolsonaro "continuar firme".
O ex-presidente foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) em Brasília na manhã deste sábado (22/11) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
No vídeo, Michelle diz que, ao conversar com o marido depois que soube da notícia, pediu para que ele não desista da família.
Aos seguidores, Michelle pediu para que orem para "que tudo venha a se resolver", e também pelos "inimigos".
"Por aqueles que nos perseguem. Mas Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você venha a se arrepender de todos os seus pecados."
Por fim, a ex-primeira dama disse que abençoa a vida de Moraes e da família do ministro.
