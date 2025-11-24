Home
'Eu pedi para ele não desistir de nós', diz Michelle Bolsonaro sobre a prisão do marido

'Eu pedi para ele não desistir de nós', diz Michelle Bolsonaro sobre a prisão do marido

Ex-primeira-dama pede que rezem também "por nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem", e cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:52

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais do PL Mulher do Ceará dizendo que pediu para Jair Bolsonaro "continuar firme".

O ex-presidente foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) em Brasília na manhã deste sábado (22/11) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo, Michelle diz que, ao conversar com o marido depois que soube da notícia, pediu para que ele não desista da família.

Aos seguidores, Michelle pediu para que orem para "que tudo venha a se resolver", e também pelos "inimigos".

"Por aqueles que nos perseguem. Mas Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você venha a se arrepender de todos os seus pecados."

Por fim, a ex-primeira dama disse que abençoa a vida de Moraes e da família do ministro.

