A floresta secreta que mantém Veneza de pé há séculos

A cidade italiana tem mais de 1,6 mil anos e foi construída sobre as fundações de milhões de estacas curtas de madeira.

BBC News Brasil

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:00

Veneza, na Itália, é uma floresta de cabeça para baixo.

A cidade, que tem mais de 1,6 mil anos, foi construída sobre as fundações de milhões de estacas curtas de madeira, socadas contra o solo com a ponta para baixo.

Elas sustentam há séculos os palácios de pedra e altos campanários, formando uma verdadeira maravilha da engenharia, que equilibra as forças da física e da natureza.

Neste vídeo, o jornalista André Biernath explica o fascinante sistema que impede Veneza de afundar e fala dos desafios que a cidade vai enfrentar com o aquecimento global.

