A floresta secreta que mantém Veneza de pé há séculos

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:00
Veneza, na Itália, é uma floresta de cabeça para baixo.
A cidade, que tem mais de 1,6 mil anos, foi construída sobre as fundações de milhões de estacas curtas de madeira, socadas contra o solo com a ponta para baixo.
Elas sustentam há séculos os palácios de pedra e altos campanários, formando uma verdadeira maravilha da engenharia, que equilibra as forças da física e da natureza.
Neste vídeo, o jornalista André Biernath explica o fascinante sistema que impede Veneza de afundar e fala dos desafios que a cidade vai enfrentar com o aquecimento global.
