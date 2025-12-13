Mundo

Os novos detalhes do dia da prisão de Luigi Mangione revelados por câmeras corporais

Promotores exibiram dezenas de vídeos e entrevistaram testemunhas do dia da prisão de acusado de matar CEO da United Healthcare.

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15:44

Mangione assistiu à exibição, no tribunal, das imagens da câmera corporal do dia de sua prisão. Crédito: Getty Images

Luigi Mangione, o homem acusado de matar a tiros o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, em um caso que atraiu atenção mundial, assistiu a novos depoimentos e imagens inéditas do dia de sua prisão em um McDonald's serem reveladas durante uma audiência nesta semana.

Mangione se declarou inocente das acusações estaduais relacionadas ao assassinato de Thompson, pai de dois filhos, em 2024, bem como das acusações federais que podem resultar em pena de morte.

A audiência preliminar está focada nas tentativas da defesa de excluir certas provas do julgamento, que ainda não foi agendado, incluindo itens encontrados em sua mochila durante a prisão e declarações que ele fez aos policiais.

Durante as duas primeiras semanas da audiência, apoiadores de Mangione - herdeiro de uma família proeminente de Maryland e graduado em uma universidade de elite - lotaram as últimas fileiras do tribunal criminal de Manhattan, alguns usando um broche que o retratava como uma figura santa.

Espera-se que os promotores e a equipe jurídica de Mangione interroguem mais de uma dúzia de testemunhas do dia de sua prisão, incluindo os funcionários que o reconheceram e os policiais que o prenderam.

A seguir, apresentamos algumas das principais provas discutidas que oferecem uma visão do julgamento de Mangione.

Sobrancelha

A audiência preliminar concentrou-se no McDonald's da pequena cidade de Altoona, Pensilvânia, onde os policiais ficaram chocados ao encontrar o suspeito dias depois do assassinato do Thompson – e a horas do movimentado local do crime em Midtown Manhattan.

Testemunhas sugeriram que a prisão talvez nunca tivesse ocorrido ali se não fosse por uma das principais características de Mangione: suas sobrancelhas.

Durante o primeiro dia da audiência, os promotores reproduziram uma ligação para a polícia feita por um funcionário do McDonald's sobre uma denúncia de um cliente no restaurante.

O funcionário disse que o cliente achou que um frequentador se parecia com o suspeito do assassinato do CEO da United Healthcare. O frequentador estava bem coberto, usando um moletom preto com capuz, uma máscara cirúrgica e um gorro bege. Mas um detalhe crucial chamou a atenção.

"A única coisa que você consegue ver são as sobrancelhas dele", disse o funcionário à polícia.

Essa não foi a única vez que as sobrancelhas marcantes de Mangione foram mencionadas.

Os promotores também apresentaram como prova fichas de anotações que, segundo eles, pertenciam a Mangione, que pareciam ser listas de tarefas para os dias seguintes ao assassinato de grande repercussão.

Um dos cartões dizia: "Mantenha o ritmo, FBI mais lento durante a noite", enquanto outro dizia: "Troque de chapéu, sapatos, depile as sobrancelhas".

Os promotores disseram que Mangione carregava um bilhete que parecia ser uma lista de tarefas, com instruções para "trocar de chapéu, sapatos e depilar as sobrancelhas". Crédito: New York County District Attorney's Office

'Absurdo': um dia inesperado no McDonald's

Dezenas de vídeos divulgados pelos promotores mostram o encontro de Mangione com a polícia e sua prisão no McDonald's, enquanto outros clientes assistiam.

Os policiais que atenderam à ocorrência narraram as imagens nesta semana, contando ao tribunal o que passava por suas cabeças ao perceberem que o homem de 27 anos parecia semelhante ao suspeito nas fotos.

Na quinta-feira, o tenente William Hanelly, de Altoona, disse que um colega respondeu de forma sarcástica que iria "cuidar disso imediatamente" ao ouvir a denúncia sobre o suspeito.

Hanelly disse ao tribunal que entendeu o sarcasmo, porque parecia "absurdo" que um atirador de "Nova York tivesse ido parar em um McDonald's em Altoona, na Pensilvânia".

Mas, no local, os policiais disseram que rapidamente perceberam a semelhança com as imagens do Departamento de Polícia de Nova York que haviam sido divulgadas ao público após dias sem qualquer pista.

"É ele. Não estou brincando. Ele está muito nervoso. É ele", pode-se ouvir um policial dizendo a Hanelly em uma ligação telefônica reproduzida no tribunal.

Em um dos vídeos, Mangione come uma refeição do McDonald's enquanto policiais permanecem de guarda ao seu redor dentro do restaurante, aguardando a chegada de mais agentes.

Na audiência, Mangione assistiu aos vídeos em silêncio da mesa da defesa, sentado ao lado de seus advogados — esposa e marido, Karen Friedman Agnifilo e Marc Agnifilo. Este último defendeu Sean "Diddy" Combs, que havia sido absolvido das acusações de tráfico sexual e formação de quadrilha apenas alguns meses antes.

Vestindo um terno cinza e camisa social na maioria dos dias, Mangione frequentemente fazia anotações em um bloco jurídico e, ocasionalmente, sorria com seus advogados.

Um nome falso o leva à prisão

Na série de vídeos das câmeras corporais da polícia exibidos no tribunal, as interações de Mangione com os policiais acabaram levando à sua prisão em 9 de dezembro, enquanto músicas natalinas tocavam alto ao fundo no McDonald's.

Quando os policiais conversam com Mangione pela primeira vez, pedem que ele abaixe a máscara. Ele obedece e é ouvido dizendo aos policiais que seu nome é "Mark Rosario", entregando-lhes uma identidade de Nova Jersey que a polícia posteriormente afirmou ser falsa.

Essa identidade deu aos policiais motivo suficiente para prender Mangione, disse Hanelly ao tribunal, e no vídeo, Mangione diz aos policiais que seu nome verdadeiro é Luigi.

Em outro vídeo da câmera corporal, um policial diz ao homem de 27 anos que ele está sob investigação policial por apresentar uma identidade falsa, e Mangione é visto colocando as mãos na parede enquanto os policiais o prendem.

Em seguida, eles tiram uma foto de Mangione com as mãos para trás, uma imagem amplamente divulgada nas redes sociais após sua prisão.

Balas, um diário e dinheiro: um vislumbre da mochila de Mangione

A audiência preliminar também esclareceu os itens que Mangione carregava quando foi preso.

Os advogados de Mangione argumentaram que uma pistola de 9 mm, bem como um caderno, deveriam ser excluídos do julgamento porque os policiais não tinham um mandado para revistar sua mochila. Os promotores alegam que Mangione escreveu em seu caderno sobre "o cartel mortal e ganancioso de seguros de saúde".

Durante a audiência de quinta-feira, Hanelly argumentou que havia exceções para mandados.

No início da semana, Friedman Agnifilo questionou a policial que revistou a mochila de Mangione, argumentando que eles estavam revistando a mochila "porque vocês pensaram que ele era o atirador de Nova York".

"Não, nós revistamos todos", disse a policial, Christy Wasser.

Provas encontradas durante a prisão de Mangione Crédito: New York County District Attorney's Office

Um vídeo exibido no tribunal mostra um policial retirando diversos itens da mochila, incluindo um carregador de pistola que, segundo o Sr. Hanelly, continha balas de 9 mm – tudo isso enquanto a música "Holly Jolly Christmas" toca ao fundo.

Um dos policiais encontra um diário na mochila e pode ser ouvido dizendo que parece um "manifesto".

Agnifilo protestou após a parte do vídeo referente ao "manifesto" ser exibida repetidamente no tribunal, argumentando que o promotor queria enfatizar a frase.

Por fim, Hanelly testemunhou que os policiais decidiram parar de revistar a mochila e levá-la para a delegacia porque "iria causar muita confusão".

Os promotores apresentaram como prova, nesta semana, imagens de outros itens que Mangione carregava consigo, incluindo uma arma, um silenciador, dezenas de notas de 100 dólares, máscaras faciais, uma máquina de cortar cabelo e um passaporte.

A audiência deve continuar na próxima semana.

