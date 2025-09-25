Fim do dólar? Por que moeda vem perdendo força no mundo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:00
No primeiro semestre de 2025, o dólar americano teve seu pior desempenho em mais de cinco décadas no índice usado para medir a força da moeda dos Estados Unidos.
Quedas como essa já foram registradas em outros momentos. Mas, desta vez, a desvalorização acontece ao mesmo tempo que outros eventos que preocupam alguns economistas, o que tem feito cada vez mais investidores, analistas financeiros e outras pessoas no ramo bancário questionarem a força do dólar americano, de acordo com fontes do próprio setor.
Um dos pontos de preocupação apontados é a queda pequena, mas gradual, na participação da moeda nas reservas cambiais dos bancos centrais ao redor do globo.
Mas será que essa desvalorização pode ser exaramente o que Donald Trump quer?
E como isso se encaixa no pleito de países como o Brasil, por mais negociações em moedas que não sejam o dólar?
É o que Julia Braun explica neste vídeo.
