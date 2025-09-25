Home
Fim do dólar? Por que moeda vem perdendo força no mundo

Moeda americana teve seu pior desempenho em mais de cinco décadas

BBC News Brasil

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:00

No primeiro semestre de 2025, o dólar americano teve seu pior desempenho em mais de cinco décadas no índice usado para medir a força da moeda dos Estados Unidos.

Quedas como essa já foram registradas em outros momentos. Mas, desta vez, a desvalorização acontece ao mesmo tempo que outros eventos que preocupam alguns economistas, o que tem feito cada vez mais investidores, analistas financeiros e outras pessoas no ramo bancário questionarem a força do dólar americano, de acordo com fontes do próprio setor.

Um dos pontos de preocupação apontados é a queda pequena, mas gradual, na participação da moeda nas reservas cambiais dos bancos centrais ao redor do globo.

Mas será que essa desvalorização pode ser exaramente o que Donald Trump quer?

E como isso se encaixa no pleito de países como o Brasil, por mais negociações em moedas que não sejam o dólar?

É o que Julia Braun explica neste vídeo. 

