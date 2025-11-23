Home
>
Brasil
>
Enem 2025: PF cumpre mandado no Ceará por suposta fraude no exame

Enem 2025: PF cumpre mandado no Ceará por suposta fraude no exame

Por solicitação do Ministério da Educação (MEC), a Polícia Federal investiga a suposta divulgação antecipada de questões semelhantes às da prova

Daniella Almeida

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:38

Polícia Federal (PF) deflagrou, neste domingo (23), a Operação Profeta, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão no Ceará. A decisão foi expedida pela Justiça Federal, para apurar possível prática do crime de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.

Recomendado para você

Por solicitação do Ministério da Educação (MEC), a Polícia Federal investiga a suposta divulgação antecipada de questões semelhantes às da prova

Enem 2025: PF cumpre mandado no Ceará por suposta fraude no exame

A ex-primeira-dama foi liberada para ir à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso preventivamente

Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

Ex-presidente  disse que tentou abrir a tornozeleira eletrônica na sexta (21) porque teve uma "certa paranoia" devido ao uso de medicamentos, e só "caiu na razão" à meia-noite

Bolsonaro alega "certa paranoia"ao violar tornozeleira; prisão é mantida

Por solicitação do Ministério da Educação (MEC), a Polícia Federal investiga a suposta divulgação antecipada de questões semelhantes às da prova, antes da realização do segundo dia do exame, conforme relatos na internet identificados pela equipe técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Candidatos olhando os cadernos de questão do segundo dia de aplicação do Enem 2025
Candidatos olhando os cadernos de questão do segundo dia de aplicação do Enem 2025: suspeita de fraude é investigada Crédito: Angelo Miguel - Divulgação MEC

No dia 16 de novembro, cerca de 3,36 milhões de participantes do Enem resolveram 90 questões de múltipla escolha. Sendo 45 itens de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e outros 45 de matemática e suas tecnologias.

Investigação federal

Em nota, a Polícia Federal afirmou que sua atuação tem os objetivos de esclarecer os fatos; apurar possíveis ilícitos; identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e divulgação indevida, além de possíveis conexões com outros delitos.

Leia mais

Imagem - Entenda o suposto vazamento do Enem 2025 e a relação com Prêmio Capes

Entenda o suposto vazamento do Enem 2025 e a relação com Prêmio Capes

Imagem - Ministro diz que Enem não será cancelado e chama de ruído possível vazamento de questões

Ministro diz que Enem não será cancelado e chama de ruído possível vazamento de questões

“A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a integridade dos concursos públicos e com o combate a fraudes que comprometam a confiança da sociedade nos processos seletivos nacionais”, diz a nota.

Primeiras consequências

A suspeita de vazamento dos conteúdos similares aos que caíram no Enem 2025 resultou na anulação de três questões do exame, na terça-feira (18) pelo Inep por precaução.

A autarquia vinculada ao MEC também antecipou, em um dia, a divulgação do gabarito oficial do último dia de provas do Enem. 

Transmissão ao vivo

Em entrevista à TV Educativa do Ceará, na última terça (18), o ministro da Educação, Camilo Santana, relatou que, segundo as informações obtidas por ele, uma pessoa que participou de um pré-teste do Enem teria divulgado as questões durante uma transmissão ao vivo, na internet, dias antes da prova.

O pré-teste do Enem é a etapa de aplicação experimental e sigilosa, a uma amostra de estudantes, de novas questões, antes que elas sejam incluídas no Banco Nacional de Itens (BNI). Isso ocorre apenas se as questões atenderem a todos os critérios estabelecidos.

Depois de "aprovadas", como parte do BNI, as questões ficam disponíveis para serem usadas nas provas. 

Leia mais

Imagem - Incêndio atinge galpão da Piedade e destrói materiais do carnaval

Incêndio atinge galpão da Piedade e destrói materiais do carnaval

Imagem - Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

Imagem - Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais