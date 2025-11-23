Home
>
Brasil
>
Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

A ex-primeira-dama foi liberada para ir à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso preventivamente

JOSÉ MARQUES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:14

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o marido neste domingo (23). Ficou estabelecido o horário entre 15h e 17h.

Recomendado para você

Por solicitação do Ministério da Educação (MEC), a Polícia Federal investiga a suposta divulgação antecipada de questões semelhantes às da prova

Enem 2025: PF cumpre mandado no Ceará por suposta fraude no exame

A ex-primeira-dama foi liberada para ir à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso preventivamente

Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

Ex-presidente  disse que tentou abrir a tornozeleira eletrônica na sexta (21) porque teve uma "certa paranoia" devido ao uso de medicamentos, e só "caiu na razão" à meia-noite

Bolsonaro alega "certa paranoia"ao violar tornozeleira; prisão é mantida

Jair Bolsonaro (PL) está preso preventivamente por determinação de Moraes desde sábado (22). Ele foi levado para uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Leia mais

Imagem - O que Casagrande diz sobre a prisão de Bolsonaro

O que Casagrande diz sobre a prisão de Bolsonaro

Entre as justificativas para o ministro decretar a medida do ex-presidente, com a transferência dele de casa, onde cumpria prisão domiciliar, para a PF, está a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro admitiu ter feito essa tentativa.

Michelle Bolsonaro chega à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para visitar Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro chega à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para visitar Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na decisão, Moraes afirma que a defesa não indicou quais filhos do ex-presidente também pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento na PF. "Dessa maneira, deve completar o pedido. Intimem-se os advogados regularmente constituídos", afirmou o ministro.

Em seguida, a defesa apresentou pedidos para a entrada de Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan.

Ao meio-dia foi realizada audiência de custódia com Bolsonaro, por videoconferência e conduzida por um juiz auxiliar do STF. A prisão do ex-presidente foi mantida. O ato existe para que seja avaliada a legalidade da prisão, mas não há discussão sobre o mérito das acusações que levaram à decretação da medida. O vídeo da audiência não será divulgado pelo tribunal.

Na tarde deste domingo encerra-se o prazo para que a defesa do ex-presidente se manifeste a respeito da violação da tornozeleira eletrônica.

LEIA MAIS 

Bolsonaro alega "certa paranoia"ao violar tornozeleira; prisão é mantida

Embaixada dos EUA no Brasil ataca Moraes e critica prisão de Bolsonaro: 'Provocativa e desnecessária'

Aliados veem Flávio na mira de Moraes com prisão de Bolsonaro e ensaio de candidatura a presidente

Prisão de Bolsonaro pega aliados de surpresa e dificulta mobilização de apoiadores

Centrão diz que vídeo de Bolsonaro dificulta anistia e redução de penas no Congresso

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais