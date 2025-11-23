Em Brasília

Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro na PF neste domingo

A ex-primeira-dama foi liberada para ir à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso preventivamente

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:14

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o marido neste domingo (23). Ficou estabelecido o horário entre 15h e 17h.

Jair Bolsonaro (PL) está preso preventivamente por determinação de Moraes desde sábado (22). Ele foi levado para uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Entre as justificativas para o ministro decretar a medida do ex-presidente, com a transferência dele de casa, onde cumpria prisão domiciliar, para a PF, está a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro admitiu ter feito essa tentativa.

Michelle Bolsonaro chega à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para visitar Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na decisão, Moraes afirma que a defesa não indicou quais filhos do ex-presidente também pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento na PF. "Dessa maneira, deve completar o pedido. Intimem-se os advogados regularmente constituídos", afirmou o ministro.

Em seguida, a defesa apresentou pedidos para a entrada de Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan.

Ao meio-dia foi realizada audiência de custódia com Bolsonaro, por videoconferência e conduzida por um juiz auxiliar do STF. A prisão do ex-presidente foi mantida. O ato existe para que seja avaliada a legalidade da prisão, mas não há discussão sobre o mérito das acusações que levaram à decretação da medida. O vídeo da audiência não será divulgado pelo tribunal.

Na tarde deste domingo encerra-se o prazo para que a defesa do ex-presidente se manifeste a respeito da violação da tornozeleira eletrônica.

