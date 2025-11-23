Bolsonaro alega "certa paranoia"ao violar tornozeleira; prisão é mantida

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:51
Ao passar por audiência de custódia neste domingo (23) na superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que tentou abrir a tornozeleira eletrônica na sexta (21) porque teve uma "certa paranoia" devido ao uso de medicamentos, e só "caiu na razão" à meia-noite.
Após a audiência, uma juíza auxiliar do STF (Supremo Tribunal Federal) validou e manteve a prisão preventiva de Bolsonaro.
