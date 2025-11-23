Home
Bolsonaro alega "certa paranoia"ao violar tornozeleira; prisão é mantida

Ex-presidente  disse que tentou abrir a tornozeleira eletrônica na sexta (21) porque teve uma "certa paranoia" devido ao uso de medicamentos, e só "caiu na razão" à meia-noite

MARIANNA HOLANDA E JOSÉ MARQUES

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:51

Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar pro procedimentos
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar pro procedimentos Crédito: Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Ao passar por audiência de custódia neste domingo (23) na superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que tentou abrir a tornozeleira eletrônica na sexta (21) porque teve uma "certa paranoia" devido ao uso de medicamentos, e só "caiu na razão" à meia-noite.

Após a audiência, uma juíza auxiliar do STF (Supremo Tribunal Federal) validou e manteve a prisão preventiva de Bolsonaro.

