Enem 2023 tem 60 redações nota mil; apenas 4 alunos são da rede pública

SÃO PAULO - Entre os mais de 2,7 milhões de participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023, 60 redações receberam a nota mil, pontuação máxima para a tarefa. O número mais que dobrou em relação à edição anterior, de 2022, com 18 trabalhos.

Os resultados foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) nesta terça-feira (16) , durante entrevista coletiva realizada em Brasília. Segundo o órgão, uma das razões pode ter sido a relevância social do tema, "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

Do total de redações nota mil, quatro foram da rede pública, feitas por candidatos de Espírito Santo , Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Os candidatos deveriam elaborar um texto dissertativo e uma proposta de intervenção sobre o tema. Na edição passada, o tema havia sido os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Direitos humanos e visibilidade de minorias têm sido tema de redações do Enem nos últimos quatro anos. Além de abordar a valorização de povos tradicionais no ano passado, o exame também trouxe o acesso ao registro civil e o estigma associado às doenças mentais como temáticas nos anos anteriores. O formato da prova de redação não mudou.

Os estudantes já podem acessar as notas do Enem 2023. O acesso à página é feito com o login único da plataforma gov.br. É preciso digitar o CPF e clicar em "Avançar". Lá, será possível encontrar o boletim de desempenho do Enem.

Para quem perdeu a senha, é possível recuperá-la ao clicar em "Esqueci minha senha", selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

Dos 3,9 milhões de inscritos na edição de 2023, 1,2 milhões não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT). A taxa de abstenção do exame foi de 32%.

O exame foi aplicado em novembro. Esta edição do Enem ficou marcada por queixas de políticos de direita sobre um suposto viés ideológico em algumas questões. A bancada ruralista chegou a pedir anulação de duas questões que, na visão do grupo, produziam uma imagem negativa e errada do agronegócio.

O Enem é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Neste ano, o período de inscrição para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país, vai de 22 a 25 de janeiro.