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Resultados da prova

Enem 2023 tem 60 redações nota mil; apenas 4 alunos são da rede pública

Número aumentou em relação a 2022, quando 18 alcançaram a pontuação máxima; um dos quatro estudantes de escola pública é do Espírito Santo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 16:32

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 16:32

SÃO PAULO - Entre os mais de 2,7 milhões de participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023, 60 redações receberam a nota mil, pontuação máxima para a tarefa. O número mais que dobrou em relação à edição anterior, de 2022, com 18 trabalhos.
Os resultados foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação) nesta terça-feira (16), durante entrevista coletiva realizada em Brasília. Segundo o órgão, uma das razões pode ter sido a relevância social do tema, "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".
Do total de redações nota mil, quatro foram da rede pública, feitas por candidatos de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

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Os candidatos deveriam elaborar um texto dissertativo e uma proposta de intervenção sobre o tema. Na edição passada, o tema havia sido os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".
Direitos humanos e visibilidade de minorias têm sido tema de redações do Enem nos últimos quatro anos. Além de abordar a valorização de povos tradicionais no ano passado, o exame também trouxe o acesso ao registro civil e o estigma associado às doenças mentais como temáticas nos anos anteriores. O formato da prova de redação não mudou.

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Os estudantes já podem acessar as notas do Enem 2023. O acesso à página é feito com o login único da plataforma gov.br. É preciso digitar o CPF e clicar em "Avançar". Lá, será possível encontrar o boletim de desempenho do Enem.
Para quem perdeu a senha, é possível recuperá-la ao clicar em "Esqueci minha senha", selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.
Dos 3,9 milhões de inscritos na edição de 2023, 1,2 milhões não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT). A taxa de abstenção do exame foi de 32%.
O exame foi aplicado em novembro. Esta edição do Enem ficou marcada por queixas de políticos de direita sobre um suposto viés ideológico em algumas questões. A bancada ruralista chegou a pedir anulação de duas questões que, na visão do grupo, produziam uma imagem negativa e errada do agronegócio.

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O Enem é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Neste ano, o período de inscrição para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país, vai de 22 a 25 de janeiro.
Pela primeira vez, o processo seletivo acontecerá apenas no início do ano e não terá uma segunda edição em junho. Serão distribuídas 264.360 vagas em 127 instituições de ensino.

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