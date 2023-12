Inscrições para 1.055 bolsas em faculdades do ES começam em janeiro

São oferecidas 54 opções de cursos, distribuídas em 33 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas; veja como participar

O Programa Nossa Bolsa 2024 vai oferecer 1.055 bolsas integrais, ou seja, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo governo do Espírito Santo. O edital da seleção foi publicado nesta quinta-feira (21) pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

As inscrições serão abertas às 9h do dia 3 de janeiro com prazo até as 23h59 do dia 17 do mesmo mês pelo site www.fapes.es.gov.br/nossanolsa, e a seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2019 a 2023. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.