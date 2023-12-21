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Ensino superior

Inscrições para 1.055 bolsas em faculdades do ES começam em janeiro

São oferecidas 54 opções de cursos, distribuídas em 33 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas; veja como participar

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2023 às 12:18
Estudantes em faculdade
Programa Nossa Bolsa 2024 abre inscrições no início do ano Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O Programa Nossa Bolsa 2024 vai oferecer 1.055 bolsas integrais, ou seja, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo governo do Espírito Santo. O edital da seleção foi publicado nesta quinta-feira (21) pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
As inscrições serão abertas às 9h do dia 3 de janeiro com prazo até as 23h59 do dia 17 do mesmo mês pelo site www.fapes.es.gov.br/nossanolsa, e a seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2019 a 2023. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.
Há bolsa para os cursos de Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharias, Farmácia, Sistemas da Informação, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, entre outros. As 54 opções estão distribuídas em 33 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas.

Como é feita a inscrição?

A inscrição será aberta às 09h do dia 03 de janeiro e deve ser feita pelo site fapes.es.gov.br/nossabolsa. O candidato irá preencher seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer a bolsa.

Como é a seleção pela nota do Enem?

O interessado pode escolher qual nota do Enem, entre 2019 a 2023, quer usar na seletiva. E, de acordo com o edital, a seleção será feita pela média global de 450 pontos nas provas objetivas e a redação. Além da média global, o estudante deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Quem pode concorrer as bolsas?

O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2019 a 2023 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.
O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o CEP para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.
De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2024 o estudante que atender a uma das condições a seguir:
  • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública localizada no Espírito Santo; 
  • Ter cursado completamente o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo; 
  • Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo; 
  • Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo; Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.
Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:
  • Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa; 
  • Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

O que é o Programa Nossa Bolsa?

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

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