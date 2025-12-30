Home
Enchentes no Acre tiram ao menos 758 pessoas de casa às vésperas do Ano Novo

A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:23

Registro da enchente no Estado do Acre
Registro da enchente no Estado do Acre Crédito: Pedro Devani/Governo do AC

Ao menos 758 pessoas tiveram de deixar suas casas devido aos impactos das enchentes no Acre, indica boletim divulgado pelo governo estadual na manhã desta terça-feira (30). A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos. 

A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos

Na segunda (29), às vésperas do Réveillon, o Governo do Acre decretou situação de emergência em cinco municípios afetados pelas cheias. A medida abrange a capital, Rio Branco, e as cidades de Feijó, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus e Tarauacá. Em Rio Branco, o rio Acre ultrapassou no sábado (27) a cota de transbordo (14 metros). Nesta terça, o manancial alcançava 15,35 metros em medição realizada às 9h. A capital não registrava uma cheia do rio Acre no mês de dezembro havia 50 anos, de acordo com a prefeitura.

O governo estadual afirma manter oito abrigos em funcionamento. Em caso de necessidade de retirada de famílias, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193, canal principal para resgates. Há ainda o 190 da Polícia Militar para auxílio em segurança pública e apoio logístico durante o período de cheias.

