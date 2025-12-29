Insuportável

Termômetros de rua registram 43 °C em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Imagens chamam atenção, mas meteorologistas explicam que tais aparelhos não são fontes confiáveis para medir temperatura

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:03

À esquerda, aparelho localizado em Cachoeiro; À direita, termômetro em Colatina Crédito: Redes sociais

Termômetros de rua registraram 43 °C na tarde desta segunda-feira (29) nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e Colatina, na Região Noroeste do Estado. Apesar do "calorão" aparente assustar, na verdade, as máximas registradas nos municípios foram 37 °C e 39 °C, respectivamente, segundo o site The Weather Channel.

Mas essa diferença tem explicação. Segundo o Climatempo, nem sempre os termômetros de rua mostram a temperatura correta. Geralmente, esses aparelhos são instalados sobre o concreto ou asfalto (absorvendo ainda mais calor), além de estarem expostos a possíveis desgastes causados pelo tempo, o que influencia na precisão das temperaturas marcadas. O ideal seria posicionar os termômetros à sombra, por exemplo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ressalta ainda que, para que uma leitura de temperatura seja considerada oficial, é necessário que ela seja obtida por meio de instrumentos de medição confiáveis — ou seja, que não sofreram ação do tempo e recebem manutenção frequente, garantindo dados mais exatos sobre o clima.

