Mulher sobrevive a capotamento, mas morre atropelada por caminhão no PR

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:09

Samara Prato Martins morreu atropelada por um caminhão após carro em que ela estava capotar
Samara Prato Martins morreu atropelada por um caminhão após carro em que ela estava capotar Crédito: Reprodução/Instagram/Samara Martins

Uma mulher de 24 anos morreu atropelada na BR-376, em Ponta Grossa, após sobreviver a um capotamento e sair do carro. O marido dela também foi atingido e está em estado grave. O carro em que a arquiteta Samara Prado Martins e o marido, Thiago Oliveira Martins, estavam capotou no acostamento da rodovia na manhã desta segunda-feira (29). O acidente foi no sentido Curitiba/Ponta Grossa da pista por volta das 8h e o motivo do capotamento não foi informado até o momento pela Polícia Rodoviária Federal.

Os dois foram atropelados por um caminhão na pista de rolamento pouco após deixarem o carro. O socorro foi acionado, mas Samara morreu dentro da viatura do Samu. Thiago foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Ponta Grossa. Segundo publicações de parentes nas redes sociais, ele seguia internado em estado grave nesta terça (30). O casal era natural da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde o corpo de Samara será enterrado. A previsão é de que a mulher seja velada na noite de hoje em uma igreja da cidade.

Os ocupantes do caminhão não tiveram ferimentos e serão ouvidos pela polícia. A área foi periciada e o caso é investigado pela polícia. Samara e Thiago eram recém-casados. Eles oficializaram a relação em uma cerimônia no mês de novembro. A mulher era arquiteta e trabalhava em um escritório de Dourados.

