Acidente entre carro e caminhão mata seis pessoas da mesma família no PR

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:40
Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente de trânsito no Paraná nesta terça-feira (30). Todos os mortos estavam no mesmo carro, uma minivan com capacidade para sete pessoas, que bateu de frente com um caminhão. O acidente aconteceu na altura da cidade de São Martinho por volta das 4h20.
As vítimas eram um casal de adultos, dois adolescentes e dois bebês. Eles voltavam de uma temporada na praia, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O motorista do caminhão teve ferimentos graves e foi socorrido para um hospital de Rolândia. Outra pessoa que estava com ele na cabine no momento do acidente não teve ferimentos, segundo a Polícia Militar Rodoviária.
A família estava a cerca de 30 quilômetros de casa quando o acidente aconteceu, segundo a polícia. As seis pessoas estavam a caminho da cidade de Florestópolis, onde viviam.
O prefeito de Florestópolis lamentou as mortes. Em publicação nas redes sociais, Onício de Souza (União) disse que os mortos eram de uma família conhecida da cidade e afirmou que o município "está em luto".
