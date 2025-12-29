PM é arrastado por 300 m ao tentar abordagem no interior do RS

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:33
Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.
O Motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil. O PM foi arrastado por volta 3h da manhã do último sábado (27). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. O motorista ainda não foi localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.
Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).
