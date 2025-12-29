Home
>
Brasil
>
PM é arrastado por 300 m ao tentar abordagem no interior do RS

PM é arrastado por 300 m ao tentar abordagem no interior do RS

Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado

SAULO PEREIRA GUIMARÃES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:33

Policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi arrastado. Suspeito ainda não foi localizado
Policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi arrastado. Suspeito ainda não foi localizado Crédito: Reprodução/SSP/RS

Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.

Recomendado para você

A intervenção foi a terceira a qual o ex-presidente foi submetido para tratar do problema desde o último sábado (27) e aconteceu sem intercorrências

Bolsonaro passa por nova cirurgia e deve ficar mais tempo internado

A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos

Enchentes no Acre tiram ao menos 758 pessoas de casa às vésperas do Ano Novo

Os dois foram atropelados por um caminhão na pista de rolamento pouco após deixarem o carro; o socorro foi acionado, mas Samara morreu dentro da viatura do Samu

Mulher sobrevive a capotamento, mas morre atropelada por caminhão no PR

O Motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil. O PM foi arrastado por volta 3h da manhã do último sábado (27). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. O motorista ainda não foi localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.

Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).

Leia mais

Imagem - Governo do ES prorroga inscrição do concurso do Hospital Dório Silva

Governo do ES prorroga inscrição do concurso do Hospital Dório Silva

Imagem - Jovem marca encontro para testar armas e acaba baleado em São Mateus

Jovem marca encontro para testar armas e acaba baleado em São Mateus

Imagem - Natal: números de mortes e acidentes graves aumentam em 2025 nas BRs do ES

Natal: números de mortes e acidentes graves aumentam em 2025 nas BRs do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Violência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais