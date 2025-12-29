Violência

PM é arrastado por 300 m ao tentar abordagem no interior do RS

Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:33

Policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi arrastado. Suspeito ainda não foi localizado Crédito: Reprodução/SSP/RS

Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.

O Motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil. O PM foi arrastado por volta 3h da manhã do último sábado (27). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. O motorista ainda não foi localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.

Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).

