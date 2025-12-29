Jovem marca encontro para testar armas e acaba baleado em São Mateus
Um jovem de 19 anos foi baleado após marcar um encontro para testar armas no bairro Jaqueline, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e o atirador haviam combinado um ponto de encontro para realizar os testes. Ao chegar ao local, o jovem encontrou o suspeito acompanhado de outras duas pessoas. O grupo disparou contra o rapaz e fugiu em seguida.
A vítima foi encontrada caída no chão, recebendo ajuda de pessoas que estavam próximas do local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionada. Os policiais chegaram a fazer buscas pelo bairro, mas nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso.