Moraes nega que tenha recebido mensagens de Vorcaro no dia da prisão de banqueiro

O gabinete afirma que uma análise técnica nos dados de Vorcaro teria constatado que as mensagens de visualização única enviadas na data da primeira prisão do ex-banqueiro não conferem com os contatos de Moraes.

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:55

Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes Crédito: Divulgação e Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou na noite desta sexta-feira (6) que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tenha enviado mensagens a ele.

Em nota divulgada pela assessoria do Supremo, o gabinete de Moraes afirmou que os prints dos textos enviados por Vorcaro "estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionados" a Moraes (veja nota completa no final da matéria).

O gabinete afirmou ainda que uma "análise técnica" nos dados de Vorcaro teria constatado "que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 [data da primeira prisão do ex-banqueiro] não conferem com os contatos" de Moraes.

"A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes", diz o comunicado.

A informação de que os dois teriam conversado na data da primeira prisão de Vorcaro foi publicada pelo jornal O Globo, que teve acesso a imagens de nove mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp entre as 7h19 e as 20h48 daquele dia, e confirmada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com a imagem obtida pelo jornal, Moraes responde à mensagem por meio de uma imagem que desaparece automaticamente após ser vista (a chamada mensagem de visualização única). Os textos são escritos no bloco de notas, depois transformados em print e enviados no formato instantâneo.

Os dados obtidos indicam que Moraes respondia às mensagens. Em uma das conversas, o então banqueiro aparentemente esclarece uma dúvida do ministro. "Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu pra fazer dentro da situação", disse.

Confira a nota na íntegra A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa: Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos.



No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo Ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa.





