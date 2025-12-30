Crise persiste

Bolsonaro volta a ter soluços um dia após cirurgia e deve tomar banho de sol

Ex-presidente dorme em hospital de Brasília com auxílio de aparelho para evitar apneia; previsão é que siga internado ao menos até quinta-feira (1º)

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:55

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, voltou a apresentar soluços na manhã desta terça-feira (30), após ser submetido a dois procedimentos cirúrgicos para tratar desta crise.

Segundo pessoas que o acompanham, está previsto um banho de sol na parte da tarde, na mesma área usada para a realização de fisioterapia, mas não haverá mudança na acomodação onde ele está internado, no hospital DF Star, em Brasília (DF).

Bolsonaro já passou por três procedimentos desde que foi internado, no último dia 24 Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Até a manhã desta terça (30), Bolsonaro não registrou a volta de hipertensão (problema que vinha acontecendo nos últimos dias) e dormiu com uso de Cpap, um equipamento para tratar a apneia severa da qual o ex-presidente sofre. A expectativa é que ele siga sob cuidados médicos ao menos até quinta-feira (1º).

A cirurgia de segunda-feira (29) foi o terceiro procedimento pelo qual o ex-presidente passou desde que foi internado na última quarta-feira (24), inicialmente para tratamento de uma hérnia.

A internação precisou ser autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, já que Bolsonaro atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal.

Na quinta-feira (25), dia do Natal, o ex-presidente passou por uma cirurgia, para tratar a hérnia.

Após essa intervenção, seus médicos decidiram realizar um novo procedimento, desta vez para tentar controlar os seus soluços.

O primeiro procedimento, para bloqueio do nervo frênico direito, foi realizado no último sábado (27), e durou entre 45 minutos e 1 hora.

Na última segunda (29), foi realizado uma intervenção para bloqueio do nervo frênico esquerdo, que teve a duração semelhante.

Segundo seus médicos, seu quadro é do que se chama de "soluços persistentes", algo extremamente raro.

Ao mesmo tempo, ele sofre com uma situação de apneia do sono considerada severa pela equipe que o acompanha, com até 50 registros dentro de uma hora durante a noite.

A apneia, segundo os médicos, agrava seu quadro de hipertensão – nos últimos dias, ele registrou picos hipertensivos, por exemplo na última segunda (29), após a realização da cirurgia, quando inclusive precisou receber medicamento na veia.

Na manhã desta terça (30), seu filho Carlos Bolsonaro registrou nas redes sociais que ele teve uma melhora de sua flora digestiva e que sua pressão "segue sendo monitorada".

"Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência", escreveu.

"O acompanhamento integral faz-se permanente e necessário para manutenção de sua vida, e os médicos continuam trabalhando para melhoria de sua saúde", completou.

