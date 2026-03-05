Home
>
Brasil
>
Primeira Turma do STF mantém Bolsonaro preso na Papudinha

Primeira Turma do STF mantém Bolsonaro preso na Papudinha

Na segunda-feira (2), Moraes, relator do caso, já havia negado o pedido de prisão domiciliar humanitária, apontando que o presídio tem estrutura suficiente para suprir as necessidades médicas do ex-presidente.

MARCOS HERMANSON

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:50

BRASÍLIA - A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve nesta quinta-feira (5) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Recomendado para você

Ministro estende decisão dada na véspera para empresária Roberta Luchsinger; comissão parlamentar decidiu pela quebra de sigilo do filho do presidente na semana passada

Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha e outros alvos da CPI do INSS

Na segunda-feira (2), Moraes, relator do caso, já havia negado o pedido de prisão domiciliar humanitária, apontando que o presídio tem estrutura suficiente para suprir as necessidades médicas do ex-presidente.

Primeira Turma do STF mantém Bolsonaro preso na Papudinha

Nove conseguiram deixar o local, pois não estavam na área afetada pela queda da estrutura; outras seis pessoas seguem sob os escombros

Desabamento de prédio onde funcionava asilo deixa ao menos 6 mortos em MG

Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia acompanharam o voto de Alexandre de Moraes.

Na segunda-feira (2), o relator já havia negado o pedido de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, apontando que o presídio tem estrutura suficiente para suprir as necessidades médicas do ex-presidente.

O julgamento em plenário virtual se encerra nesta quinta-feira (5) e ocorre na Primeira Turma do STF, que depois da mudança de Luiz Fux para a Segunda Turma ficou com quatro ministros.

Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar pro procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar humanitária negada pelo STF Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa do ex-presidente pede que o STF conceda a prisão domiciliar em caráter humanitário, considerando que Bolsonaro enfrentou uma série de procedimentos médicos e problemas de saúde nos últimos anos.

Mais recentemente, o político teve crise de soluços e caiu dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal. Anteriormente, passou por cirurgias de correção de hérnia inguinal e desobstrução do intestino -o quadro é consequência do atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2018.

Na decisão de segunda, Moraes aponta que Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos na Papudinha entre 15 de janeiro e 27 de fevereiro. Também cita 13 sessões de fisioterapia, 33 sessões de atividades físicas e "visitas permanentes" de familiares sem necessidade de autorização judicial.

Moraes traz à decisão o resultado de uma perícia médica da PF que nega quadro de depressão, aponta boas condições neurológicas, melhora no sono, e quadro clínico geral estável do ex-presidente. O laudo diz que, embora o quadro de saúde seja complexo, as condições de Bolsonaro não demandam cuidados em nível hospitalar.

Por último, o ministro alude ao episódio em que Bolsonaro queimou com um ferro de solda sua tornozeleira eletrônica. "Desse modo, não se verifica a presença dos requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar humanitária, em face do descumprimento das medidas cautelares, dos atos concretos de tentativa de fuga e [...] do resultado da perícia médica oficial."

LEIA MAIS

STF forma maioria no plenário virtual para manter Bolsonaro na Papudinha

PGR pede arquivamento de investigação sobre joias de Bolsonaro

Vorcaro chama Bolsonaro de idiota e reclama de post feito por ex-presidente sobre Master

Nikolas usou avião ligado a dono do Master em agendas pró-Bolsonaro em 2022

Eduardo cobra, e Michelle frita 'bananinha' em nova briga bolsonarista

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais