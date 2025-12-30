Zona sul carioca

Suspeito de integrar CV e liderar tráfico em Goiás é preso em praia do RJ

Daniel Rodrigues dos Santos ainda não possui defesa e tem sete passagens; ele estava nas areias da praia quando foi abordado e não reagiu

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:36

Daniel Rodrigues dos Santos, o Bozo, sendo preso em praia do RJ Crédito: Reprodução/PMERJ

Policiais militares do Rio de Janeiro prenderam na tarde deste domingo (28) na praia de São Conrado, na zona sul da capital fluminense, um homem identificado como Daniel Rodrigues dos Santos. Conhecido como Bozo, ele é suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas em Goiás e de ter ligação com o Comando Vermelho. Segundo a polícia, ele ainda não possui defesa e tem sete passagens, quatro por tráfico de drogas, crime pelo qual já foi denunciado pela promotoria goiana. Ele estava nas areias da praia quando foi abordado e não reagiu.

Segundo a Polícia Militar de Goiás, Daniel estava foragido e morando há quase um ano no Parque União, favela que integra o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ainda segundo a investigação, apesar de seu nome não constar como alvo da operação que deixou 122 mortos em outubro, ele teria conseguido fugir do cerco policial. O suspeito foi encaminhado ao sistema judicial de onde irá para um presídio na zona oeste da cidade. Não há informações sobre pedidos de transferências para o sistema federal.

