Home
>
Brasil
>
Homem é preso por tentativa de feminicídio após atear fogo na companheira

Homem é preso por tentativa de feminicídio após atear fogo na companheira

O homem então tomou o frasco das mãos da parceira, despejou o líquido sobre ela e, com um fósforo, ateou fogo na vítima, que permanece em estado crítico, com 75% do corpo queimado

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:06

Sirene de polícia
As testemunhas tentaram apagar as chamas do corpo da jovem com água e posteriormente a levaram para um hospital Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante na última segunda-feira, 29, em Cubatão, litoral paulista, após atear fogo na companheira. A vítima, de 28 anos, teve queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo; ele foi autuado por tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, o crime teria acontecido após uma discussão por ciúmes.

Recomendado para você

A intervenção foi a terceira a qual o ex-presidente foi submetido para tratar do problema desde o último sábado (27) e aconteceu sem intercorrências

Bolsonaro passa por nova cirurgia e deve ficar mais tempo internado

A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos

Enchentes no Acre tiram ao menos 758 pessoas de casa às vésperas do Ano Novo

Os dois foram atropelados por um caminhão na pista de rolamento pouco após deixarem o carro; o socorro foi acionado, mas Samara morreu dentro da viatura do Samu

Mulher sobrevive a capotamento, mas morre atropelada por caminhão no PR

A ocorrência foi registrada durante a madrugada no bairro Jardim Nova República. Após voltarem de uma adega, a mulher iniciou uma discussão com o companheiro, que se intensificou, e jogou álcool sobre as roupas dele. O homem então tomou o frasco das mãos da parceira, despejou o líquido sobre ela e, com um fósforo, ateou fogo na vítima, que permanece em estado crítico no Pronto-Socorro Central de Cubatão.

Ao menos duas pessoas presenciaram o crime. As testemunhas tentaram apagar as chamas do corpo da jovem com água e posteriormente a levaram para um hospital. Horas depois da vítima dar entrada na unidade de saúde, o homem "compareceu à delegacia acompanhado de uma testemunha, tentando justificar sua conduta", informou a polícia em nota.

"Diante da gravidade extrema, o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante e representou pela conversão da prisão em preventiva, garantindo que o acusado permaneça à disposição da Justiça", completou.

Leia mais

Imagem - Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder

Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder

Imagem - Termômetros de rua registram 43 °C em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Termômetros de rua registram 43 °C em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Imagem - Suspeito de matar homem a pauladas é preso no Sul do ES

Suspeito de matar homem a pauladas é preso no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Violência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais