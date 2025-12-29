Suspeito de matar homem a pauladas é preso no Sul do ES

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de matar a pauladas Davi Gomes da Silva , de 37 anos, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano em Garrafão, na zona rural de Itapemirim , mas a prisão ocorreu no dia 23 de dezembro no interior de Presidente Kennedy .

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido com extrema violência e o caso segue em investigação para apurar mais detalhes sobre o ocorrido e a participação de outros envolvidos. O investigado foi levado para a Delegacia de Itapemirim e, em seguida, para o presídio. Ele segue à disposição da Justiça e não teve o nome informado.