Suspeito de matar homem a pauladas é preso no Sul do ES
Publicado em 29/12/2025 às 19h20
Um homem de 27 anos foi preso suspeito de matar a pauladas Davi Gomes da Silva, de 37 anos, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano em Garrafão, na zona rural de Itapemirim, mas a prisão ocorreu no dia 23 de dezembro no interior de Presidente Kennedy.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido com extrema violência e o caso segue em investigação para apurar mais detalhes sobre o ocorrido e a participação de outros envolvidos. O investigado foi levado para a Delegacia de Itapemirim e, em seguida, para o presídio. Ele segue à disposição da Justiça e não teve o nome informado.