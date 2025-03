Sul do Estado

Homem é morto a pauladas no interior de Itapemirim

Três suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados pela Polícia Civil pois, segundo a corporação, não havia elementos para uma prisão em flagrante

Um homem de 37 anos foi morto a pauladas na localidade de Garrafão, zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira (12) em uma área perto de um armazém. Três suspeitos, com idades de 26, 43 e 64 anos, chegaram a ser detidos, mas foram liberados pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, um pedaço de madeira foi encontrado nas proximidades do corpo por um trabalhador do local. Moradores da região afirmaram que, no dia anterior, a vítima foi vista com um amigo e outros dois homens indo em direção à propriedade onde o corpo foi localizado. Um dos homens foi visto depois com um pedaço de madeira.

A polícia localizou três suspeitos e os encaminhou à Delegacia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, após serem ouvidos, os homens foram liberados, pois não havia elementos suficientes para uma prisão em flagrante. A investigação segue em andamento. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

