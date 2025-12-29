Perto dos 40ºC

Rio vive situação de emergência devido ao calor, diz governo

O governo estadual divulgou detalhes da ação contra o calor em pontos-chave da região metropolitana; a principal é a criação de pontos de hidratação em área de grande fluxo, como as praias, estações de trem e UPAs

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17:13

A secretária estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Claudia Mello, afirmou nesta segunda-feira (29) considerar a atual onda de calor como uma emergência de saúde pública. A declaração não tem um efeito prático, mas motivou a adoção de medidas especiais para atender à população neste período. O governo estadual divulgou detalhes da ação iniciada neste domingo (28) em pontos-chave da região metropolitana. A principal é a criação de pontos de hidratação em área de grande fluxo, como as praias, estações de trem e UPAs.

Mello afirmou ainda não haver registros de mortes em decorrência do calor extremo, mas disse que essa notificação pode se alterar ao longo do tempo. Segundo ela, um estudo realizado pela secretaria apontou um pico de mortes na terceira semana de novembro de 2023. O período coincide com o dia em que Ana Clara Benevides Machado morreu no show da cantora Taylor Swift, no Engenhão. O caso motivou o início da adoção de medidas especiais pelas autoridades estaduais e municipais em períodos de forte calor.

"Houve um excesso de morte nesse dia de mais de 1.400 pessoas. Desse excesso de morte, 64% [ocorreram] nos seus domicílios. A maioria mulheres e trabalhadores expostos ao sol. [...] Se as pessoas morreram em casa, ou não perceberam ou não tiveram acesso, não conseguiram chegar tempo no seu tratamento", disse ela.

O Corpo de Bombeiros também manifestou preocupação com os banhos de mar noturno que atravessam a madrugada, prática que tem se tornado comum no Rio de Janeiro. O coronel Charbio Guijarro afirmou que o trabalho dos guarda-vidas é dificultado pela falta de visibilidade do mar e disse que a Defesa Civil estadual "não incentiva essa prática". Uma das medidas adotadas é o uso de drones com alarmes sonoros pedindo atenção aos banhistas durante a noite, desincentivando o mergulho nessas condições.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho de calor extremo para diversas áreas do Sudeste do país, válido até 18h desta terça-feira (30).

