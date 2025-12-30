Home
>
Brasil
>
Bebidas destiladas são encontradas enterradas na praia de Copacabana

Bebidas destiladas são encontradas enterradas na praia de Copacabana

Trinta e cinco garrafas de vidro de bebidas destiladas foram localizadas em recipientes plásticos com tampa. Além disso, engradados de água e de guaraná natural também foram localizados, enterrados na areia

Douglas Corrêa

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:47

Invasão Argentina em Copacabana
As ações retiram ainda os acampamentos na praia, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para a última noite de 2025 Crédito: Paulo Souza/Divulgação

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) apreendeu - em dois dias de trabalho nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - centenas de garrafas e engradados enterrados, principalmente na altura da rua Rodolfo Dantas, palco principal do réveillon da cidade. A Operação Tatuí teve como meta encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos na areia ou deixados irregularmente na praia. A finalidade também foi limpar a orla para a grande virada do ano, nesta quarta-feira (31).

Recomendado para você

A intervenção foi a terceira a qual o ex-presidente foi submetido para tratar do problema desde o último sábado (27) e aconteceu sem intercorrências

Bolsonaro passa por nova cirurgia e deve ficar mais tempo internado

A contagem inclui 443 habitantes desabrigados, acolhidos em estruturas montadas pelo Estado, além de 315 desalojados que se encontram hospedados em casas de parentes ou amigos

Enchentes no Acre tiram ao menos 758 pessoas de casa às vésperas do Ano Novo

Os dois foram atropelados por um caminhão na pista de rolamento pouco após deixarem o carro; o socorro foi acionado, mas Samara morreu dentro da viatura do Samu

Mulher sobrevive a capotamento, mas morre atropelada por caminhão no PR

Trinta e cinco garrafas de vidro de bebidas destiladas foram localizadas em recipientes plásticos com tampa. Além disso, engradados de água e de guaraná natural também foram localizados, enterrados na areia. “Realizamos essas ações na areia das praias, especialmente durante a madrugada, justamente para que se possa desobstruir o espaço público e não permitir que as pessoas utilizem a praia como depósito. Parte desses produtos certamente seria vendida durante o réveillon”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Acampamentos

As operações contam com o auxílio de agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Guarda Municipal. As ações retiram ainda os acampamentos na praia, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para a última noite de 2025.

Decreto da prefeitura do Rio - de maio de deste ano - impôs novas regras para organizar a orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, regulamentando música (com volumes e horários específicos), padronizando barracas com nomes/números e visando coibir outras irregularidades, visando um uso mais democrático e organizado do espaço público.

Leia mais

Imagem - Operação 'Tolerância Zero' mira criminosos ligados a mortes em Jaguaré

Operação 'Tolerância Zero' mira criminosos ligados a mortes em Jaguaré

Imagem - PM flagra mais de 200 pés de maconha em casa de Ponta da Fruta, Vila Velha

PM flagra mais de 200 pés de maconha em casa de Ponta da Fruta, Vila Velha

Imagem - Carreta cegonha com veículos tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica

Carreta cegonha com veículos tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais