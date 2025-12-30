No Rio

Bebidas destiladas são encontradas enterradas na praia de Copacabana

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:47

As ações retiram ainda os acampamentos na praia, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para a última noite de 2025 Crédito: Paulo Souza/Divulgação

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) apreendeu - em dois dias de trabalho nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - centenas de garrafas e engradados enterrados, principalmente na altura da rua Rodolfo Dantas, palco principal do réveillon da cidade. A Operação Tatuí teve como meta encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos na areia ou deixados irregularmente na praia. A finalidade também foi limpar a orla para a grande virada do ano, nesta quarta-feira (31).

Trinta e cinco garrafas de vidro de bebidas destiladas foram localizadas em recipientes plásticos com tampa. Além disso, engradados de água e de guaraná natural também foram localizados, enterrados na areia. “Realizamos essas ações na areia das praias, especialmente durante a madrugada, justamente para que se possa desobstruir o espaço público e não permitir que as pessoas utilizem a praia como depósito. Parte desses produtos certamente seria vendida durante o réveillon”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Acampamentos

As operações contam com o auxílio de agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Guarda Municipal. As ações retiram ainda os acampamentos na praia, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para a última noite de 2025.

Decreto da prefeitura do Rio - de maio de deste ano - impôs novas regras para organizar a orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, regulamentando música (com volumes e horários específicos), padronizando barracas com nomes/números e visando coibir outras irregularidades, visando um uso mais democrático e organizado do espaço público.

