Carreta-cegonha com veículos tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica

Segundo informado pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor foi resgatado com ferimentos de gravidade média

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:26 - Atualizado há 11 horas

Uma carreta-cegonha carregada com sete veículos da GWM, modelo H9, tombou na manhã desta terça-feira (30) no viaduto próximo à Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), na Avenida Mário Gurgel, na região de Vila Capixaba, em Cariacica. O acidente ocorreu por volta das 4h e deixou o trânsito lento na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi socorrido com ferimentos de gravidade média. Ainda não há detalhes sobre como o acidente ocorreu. A concessionária responsável pela via ficou encarregada da retirada do veículo. Além da carreta, dois carros que eram transportados se soltaram e caíram em um barranco.

Os veículos transportados pela carreta são avaliados em cerca de R$ 329 mil cada. O motorista informou que havia saído do Porto de Vila Velha e estava indo para um porto seco em Cariacica.

Carreta cegonha com veículos tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica 1 de 6

"Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. A alça superior do viaduto, no sentido Norte, foi totalmente interditada", informou a Ecovias Capixaba. Às 14h20, a carreta foi retirada e a pista foi totalmente liberada.

A Autoport, empresa responsável pelo veículo, por nota, afirmou que lamenta o acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira, envolvendo uma de suas carretas durante o traslado de veículos de um cliente. "Ao tomar conhecimento, a empresa mobilizou uma equipe multidisciplinar ao local para prestar apoio, em colaboração com as autoridades competentes e equipes de emergência. O motorista foi encaminhado a um hospital em Vitória para atendimento médico e se encontra estável. A Autoport presta apoio às autoridades para apuração das circunstâncias do acidente".

Por causa do tombamento, motoristas enfrentam congestionamento na Avenida Mário Gurgel e em acessos próximos. Além do caminhão tombado, outro acidente contribuiu para o fluxo lento na região. Por volta das 6h10, uma batida entre um carro e uma moto foi registrada na altura da Real Café.

