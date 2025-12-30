Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:26
- Atualizado há 11 horas
Uma carreta-cegonha carregada com sete veículos da GWM, modelo H9, tombou na manhã desta terça-feira (30) no viaduto próximo à Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), na Avenida Mário Gurgel, na região de Vila Capixaba, em Cariacica. O acidente ocorreu por volta das 4h e deixou o trânsito lento na região.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi socorrido com ferimentos de gravidade média. Ainda não há detalhes sobre como o acidente ocorreu. A concessionária responsável pela via ficou encarregada da retirada do veículo. Além da carreta, dois carros que eram transportados se soltaram e caíram em um barranco.
Os veículos transportados pela carreta são avaliados em cerca de R$ 329 mil cada. O motorista informou que havia saído do Porto de Vila Velha e estava indo para um porto seco em Cariacica.
Carreta cegonha com veículos tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica
"Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. A alça superior do viaduto, no sentido Norte, foi totalmente interditada", informou a Ecovias Capixaba. Às 14h20, a carreta foi retirada e a pista foi totalmente liberada.
A Autoport, empresa responsável pelo veículo, por nota, afirmou que lamenta o acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira, envolvendo uma de suas carretas durante o traslado de veículos de um cliente. "Ao tomar conhecimento, a empresa mobilizou uma equipe multidisciplinar ao local para prestar apoio, em colaboração com as autoridades competentes e equipes de emergência. O motorista foi encaminhado a um hospital em Vitória para atendimento médico e se encontra estável. A Autoport presta apoio às autoridades para apuração das circunstâncias do acidente".
Por causa do tombamento, motoristas enfrentam congestionamento na Avenida Mário Gurgel e em acessos próximos. Além do caminhão tombado, outro acidente contribuiu para o fluxo lento na região. Por volta das 6h10, uma batida entre um carro e uma moto foi registrada na altura da Real Café.
