PM flagra mais de 200 pés de maconha em casa de Ponta da Fruta, Vila Velha
A Polícia Militar apreendeu uma plantação com mais de 200 pés de maconha dentro de uma casa no bairro Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (30). A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 13ª Companhia Independente, após informações do serviço reservado do 4º Batalhão da PM.
Segundo a corporação, o imóvel era utilizado para o cultivo ilegal de Cannabis sativa e contava com uma estrutura completa para a produção da droga. Durante o cerco tático, os policiais encontraram 215 pés de maconha, além de 3,8 quilos de maconha do tipo Ice, 14 painéis de LED e um exaustor, utilizados para o desenvolvimento das plantas.
Um jovem de 21 anos, suspeito de ser o responsável pelo cultivo, foi localizado na Avenida Tatuí e detido. Conforme a PM, a residência estava alugada em nome de outra pessoa.
Todo o material apreendido, assim como o suspeito, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.