PM flagra mais de 200 pés de maconha em casa de Ponta da Fruta, Vila Velha

Publicado em 30/12/2025 às 08h25
Polícia Militar encontrou 215 pés da droga e mais de 3 quilos de maconha do tipo Ice em imóvel alugado no bairro, em Vila Velha

Polícia Militar apreendeu uma plantação com mais de 200 pés de maconha dentro de uma casa no bairro Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (30). A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 13ª Companhia Independente, após informações do serviço reservado do 4º Batalhão da PM.

Segundo a corporação, o imóvel era utilizado para o cultivo ilegal de Cannabis sativa e contava com uma estrutura completa para a produção da droga. Durante o cerco tático, os policiais encontraram 215 pés de maconha, além de 3,8 quilos de maconha do tipo Ice, 14 painéis de LED e um exaustor, utilizados para o desenvolvimento das plantas.

Um jovem de 21 anos, suspeito de ser o responsável pelo cultivo, foi localizado na Avenida Tatuí e detido. Conforme a PM, a residência estava alugada em nome de outra pessoa.

Todo o material apreendido, assim como o suspeito, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

