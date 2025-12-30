PM flagra mais de 200 pés de maconha em casa de Ponta da Fruta, Vila Velha

A Polícia Militar apreendeu uma plantação com mais de 200 pés de maconha dentro de uma casa no bairro Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (30). A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 13ª Companhia Independente, após informações do serviço reservado do 4º Batalhão da PM.

Segundo a corporação, o imóvel era utilizado para o cultivo ilegal de Cannabis sativa e contava com uma estrutura completa para a produção da droga. Durante o cerco tático, os policiais encontraram 215 pés de maconha, além de 3,8 quilos de maconha do tipo Ice, 14 painéis de LED e um exaustor, utilizados para o desenvolvimento das plantas.

Um jovem de 21 anos, suspeito de ser o responsável pelo cultivo, foi localizado na Avenida Tatuí e detido. Conforme a PM, a residência estava alugada em nome de outra pessoa.