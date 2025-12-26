Home
Onda de calor: veja quais são as cidades afetadas no ES

Fenômeno fez São Paulo atingir maior temperatura para dezembro na história na quinta (25)

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:19

Aviso de onda de calor válido até as 18 de sexta-feira (26) Crédito: Reprodução/Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta semana um alerta laranja de perigo de onda de calor para regiões de oito Estados brasileiros, inclusive o Espírito Santo. Na lista estão 27 cidades capixabas, da Região Sul.  Para os meteorologistas,  uma onda de calor é definida quando a temperatura fica ao menos 5ºC acima da média por pelo menos cinco dias.

O alerta de risco à saúde do Inmet, pelo fato de as temperaturas ficarem acima da média, foi emitido na última terça-feira (23) e vale até as 18 horas desta sexta-feira (26).

As cidades do Espírito Santo sob o alerta de onda de calor são:

  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

Além do Espírito Santo, também estão com onda de calor os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Por causa do fenômeno, neste 25 de dezembro, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura para o mês de dezembro da sua história ao atingir 35,9 ºC.

