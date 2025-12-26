27 municípios

Onda de calor: veja quais são as cidades afetadas no ES

Fenômeno fez São Paulo atingir maior temperatura para dezembro na história na quinta (25)

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:19

Aviso de onda de calor válido até as 18 de sexta-feira (26) Crédito: Reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta semana um alerta laranja de perigo de onda de calor para regiões de oito Estados brasileiros, inclusive o Espírito Santo. Na lista estão 27 cidades capixabas, da Região Sul. Para os meteorologistas, uma onda de calor é definida quando a temperatura fica ao menos 5ºC acima da média por pelo menos cinco dias.

O alerta de risco à saúde do Inmet, pelo fato de as temperaturas ficarem acima da média, foi emitido na última terça-feira (23) e vale até as 18 horas desta sexta-feira (26).

As cidades do Espírito Santo sob o alerta de onda de calor são:

Alegre



Alfredo Chaves



Apiacá



Atílio Vivacqua



Bom Jesus do Norte



Cachoeiro de Itapemirim



Castelo



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Dores do Rio Preto

Guaçuí



Ibatiba



Ibitirama



Iconha



Irupi



Itapemirim



Iúna



Jerônimo Monteiro



Marataízes



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui



Piúma



Presidente Kennedy



Rio Novo do Sul



São José do Calçado



Vargem Alta



Além do Espírito Santo, também estão com onda de calor os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Por causa do fenômeno, neste 25 de dezembro, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura para o mês de dezembro da sua história ao atingir 35,9 ºC.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta