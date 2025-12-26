Onda de calor: veja quais são as cidades afetadas no ES

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:19
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta semana um alerta laranja de perigo de onda de calor para regiões de oito Estados brasileiros, inclusive o Espírito Santo. Na lista estão 27 cidades capixabas, da Região Sul. Para os meteorologistas, uma onda de calor é definida quando a temperatura fica ao menos 5ºC acima da média por pelo menos cinco dias.
O alerta de risco à saúde do Inmet, pelo fato de as temperaturas ficarem acima da média, foi emitido na última terça-feira (23) e vale até as 18 horas desta sexta-feira (26).
As cidades do Espírito Santo sob o alerta de onda de calor são:
Além do Espírito Santo, também estão com onda de calor os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Por causa do fenômeno, neste 25 de dezembro, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura para o mês de dezembro da sua história ao atingir 35,9 ºC.
