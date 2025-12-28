Praias da Grande Vitória têm 15 trechos interditados ou impróprios para banho

A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer.

Em geral, é realizada pelas prefeituras semanalmente, a partir da coleta de amostras de águas nos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes. A qualidade das águas costuma ser classificada como própria e impróprias. A interdição acontece em casos de nível crítico, quando o acesso é proibido.