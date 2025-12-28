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Praias da Grande Vitória têm 15 trechos interditados ou impróprios para banho

Somente em Vitória são 8 pontos em que a água apresenta risco à saúde, inclusive em uma das praias mais movimentadas neste último domingo de 2025

Publicado em 28 de Dezembro de 2025 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2025 às 17:54
Praia do Iate, Vitória
Praia do Iate, em Vitória, lotada no último domingo de 2025 Crédito: Fernando Madeira
Os primeiros dias de verão no Espírito Santo têm sido de muito sol, calor e praias cheias. Este último domingo de 2025, foi de areias lotadas de barracas e guarda-sóis. Mas os banhistas precisam ficar atentos, porque as praias da Grande Vitória têm ao menos 15 trechos interditados ou impróprios para banho. 
As praias são consideradas impróprias quando análises mostram alta contaminação por coliformes ou outras bactérias, despejo de resíduos ou alta concentração de algas que possam oferecer risco à saúde. O local é interditado por decisão de órgão ambiental, geralmente quando o problema apresenta nível crítico. Com isso, o acesso é proibido para proteger os banhistas.
Veja abaixo a situação por cidade:

Vitória

Na Capital, dos 24 pontos de balneabilidade monitorados pela prefeitura, quatro estão interditados. Dois deles ficam em na Praia de Camburi: um em Jardim da Penha, a 50 metros após o 1° píer; e o outro no Canal da Passagem, trecho do Rio de Santa Maria entre Jardim da Penha e Praia do Canto. As outras duas praias proibidas para banho são a de Santo Antonio e a de Jesus de Nazareth.
Outros quatro trechos em Vitória estão impróprios: um também na Praia de Camburi, em frente ao bairro Jardim Camburi (na esquina da Av. Dante Michelini com Rua Silvino Grecco); um Praia do Canto (entre a Praça dos Namorados e a ponte da Ilha do Frade, conhecida como Praia do Iate) e dois pontos na Enseada do Suá (um deles ao lado da Capitania dos Portos e outro na Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte). 
Na Praia do Canto, região conhecida como Praia do Iate, que está na lista dos impróprios, este domingo (28) foi de muito movimento. Vários banhistas ignoraram os avisos de falta de balneabilidade e caíram na água. Os resultados de Vitória, segundo a Prefeitura, são válidos até o dia 1° de janeiro. 

Vila Velha

Em Vila Velha, dos 17 trechos monitorados, três estão com classificação de impróprios para banho. São eles a Praia da Barrinha, na Barra do Jucu, a Praia do Ribeiro, na Praia da Costa, próximo ao Farol de Santa Luzia, e a Prainha, de frente para a Baía de Vitória.
O relatório é da última quarta-feira (24).

Serra

Já na Serra, dos 26 trechos monitorados de praia e rio, quatro também estão em condições impróprias. São eles na região da Foz do Irema (em Jacaraípe), no entorno do Córrego Maringá e do Rio Guaxindiba (ambos em Manguinhos) e Lagoa Carapebus. As análises são de sexta-feira (26).
Confira os pontos da Serra no mapa abaixo:
A Prefeitura de Guarapari foi procurada para informar sobre a balneabilidade das praias do município, mas ainda não deu retorno. 

O que é a balneabilidade

A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. 

Em geral, é realizada pelas prefeituras semanalmente, a partir da coleta de amostras de águas nos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes. A qualidade das águas costuma ser classificada como própria e impróprias. A interdição acontece em casos de nível crítico, quando o acesso é proibido. 

Praias da Grande Vitória têm 15 trechos interditados ou impróprios para banho

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