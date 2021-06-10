Doria elogia gestão 'sem agressões' de ministro das Relações Exteriores

Com a gestão do atual chanceler, Doria diz estar confiante de que entramos em uma fase de "normalidade", que deixa o governo paulista "confiante" de que novos insumos para produção de vacinas chegaram "gradualmente" ao País. "Estou hoje bem mais confiante do que estava há duas semanas quando ainda haviam resquícios das agressões que a China, infelizmente, havia sofrido de autoridades do governo brasileiro", afirmou.